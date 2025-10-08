La licencia eterna de Leila Gianni en la ANSES: por qué es ilegal

Javier Milei encontró una palabra para describir a todos aquellos que viven del erario público sin otorgar nada a cambio. Los llamó “la casta”, y prometió terminar con este grupo privilegiado. Desde que asumió, sin embargo, su gobierno viene entrando cada vez más en contradicción con esa bandera que levantó en su campaña. Ahora acaba de sumar otro capítulo más: es que Leila Gianni, la otrora furiosa kirchnerista que se tiñó de violeta apenas cambiaron los vientos, volvió a pedir licencia en su trabajo en la ANSES. Sin embargo, cayó en una seria irregularidad: según el convenio colectivo de este organismo, este privilegio se puede pedir sólo una vez. Y Gianni, candidata libertaria por La Matanza, va por la tercera.

“En el órden 3 (IF-2025-109684406-ANSES-DRL#ANSES) luce una nota remitida por la agente GIANNI mediante la cual solicitó una '...licencia extraordinaria sin goce de haberes, desde el día 17 de octubre de 2025 hasta el día 31 de diciembre de 2025, por motivos personales”, dice una resolución de ese organismo de los primeros días de octubre. Ahí mismo se da cuenta que la ahora mileista ingresó a la ANSES, en el área de la Coordinación de Obras e Infraestructura, con el puesto de asesora, en agosto de 2021. O sea, digamos, durante el gobierno de Alberto Fernández, en la época que la ANSES estaba dirigida por la camporista Fernanda Raverta.

En la misma misiva en la que se solicita una extensión de la licencia de la libertaria, se detalla las previas. “Consta que la agente GIANNI registra licencia sin goce de sueldo desde el 22/10/2024 al 19/4/2025 y desde el 20/4/2025 al 16/10/2025, consignándose que alcanza una duración de 180 días en cada período mencionado”, aseguran. Sin embargo, el convenio colectivo de la ANSES es bastante estricto en ese sentido. “Asimismo y excepcionalmente se podrá otorgar licencia especial sin goce de haberes de hasta 180 días, cuando existan causas debidamente fundadas de carácter individual o familiar, cuya gravedad o importancia ameriten la inexistencia de otras alternativas”.

Tiene, además, una curiosidad el caso. Es que el director general de Asuntos Jurídicos que habilitó el pedido de Gianni es Gerardo Corti, el mismo que firmó el dictamen para bajarle la pensión a Cristina Kirchner.