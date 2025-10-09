Jorge Taiana invita a debatir a Reichardt: "No sé si debo llamarte Karen o Karina"

El primer candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana, invitó a debatir a Karen Reichardt, de cara a las legislativas del 26 de octubre. En un sarcástico tuit, el ex canciller kirchnerista a punto contra la ex vedette con una series de puntos a discutir en un futuro debate público. Si bien no está confirmado ningún encuentro de este tipo por el momento, el dirigente enumero un posible temario.

“Karen, aunque no sé si debo llamarte Karen o por tu verdadero nombre: Karina Celia Vázquez, ahora que se confirmó que sos cabeza de lista te propongo debatir una serie de núcleos temáticos a desarrollar antes del 26 de octubre”, comenzó Taiana, haciendo mención del verdadero nombre de la artista. Por el momento, en ese aspecto, se sabe que en la boleta aparecerá el nombre artístico de la conductora televisiva.

A continuación, en un listado de tópicos de cinco puntos, el exfuncionario peronista señaló: “Un debate sobre salud pública y políticas de salud y cuidado, ley de discapacidad y el rol del Estado a desarrollarse en el Hospital Garrahan. Otro debate en cualquier universidad pública con sede en la provincia de Buenos Aires, allí debatiremos sobre educación, ciencia y tecnología. Un tercer debate propongo que sea sobre obra e inversión pública para el desarrollo y que lo hagamos en los obradores abandonados de una de las tantas rutas nacionales”.

“El siguiente que les propongo sería con sede en el Museo Malvinas; allí podríamos encarar un debate profundo sobre soberanía e injerencia extranjera en asuntos nacionales. Por último, propongo un debate a desarrollarse con sede en una de las tantas industrias nacionales en crisis para debatir sobre trabajo argentino, consumo interno y microeconomía”, cerró Taiana y concluyó: “Cada debate debe ser trasmitido por los medios de comunicación y de cara a la sociedad. ¿Deben consultar al jefe de campaña para asistir? Consulten con Trump para ver si los autoriza a participar, jeje”.

Hace apenas horas, la conductora de “Amores perros” fue confirmada como cabeza de la lista del oficialismo. El fallo del juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, rechazó el pedido de La Libertad Avanza de llevar al frente a Diego Santilli, tercero en la lista. Aunque, desde el gobierno nacional, habían informado que apelarán la medida.

También se aguarda la resolución de la Junta Electoral sobre la reimpresión de boletas. Fuentes cercanas a LLA creen que el fallo será en contra de los intereses libertarios, quedando el malogrado excandidato José Luis Espert (con su imagen impresa) en el primer lugar de la boleta, Karen Reichardt segunda y Diego Santilli tercero.