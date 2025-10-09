Video: la diputada Lorena Villaverde, relacionada al caso Espert, se hizo una rinoscopía

En un intento por despejar las sospechas que la rodean, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde subió hoy a Instagram un video con el que desmiente acusaciones de narcotráfico. Grabado en una clínica privada, en el video se la ve sometiéndose a una rinoscopía y a un test de orina.

"Quiero mostrar cuántos pares son tres botas y quién es quién", dice al inicio. “Soy diputada nacional por La Libertad Avanza. Me han dicho que soy narcotraficante y otras cosas más. Quiero mostrar cuántos pares son tres botas y quién es quién. Hay que transparentar a la sociedad sobre quién es uno. Entonces dije: 'Voy a hacerme el procedimiento’”.

Las imágenes la muestran entregando un frasco de orina para análisis y, en la secuencia más impactante, un primer plano del endoscopio ingresando a su nariz, una rinoscopía que busca detectar alteraciones en las mucosas compatibles con consumo crónico de drogas. En ese momento se produce el diálogo con la enfermera, donde Villaverde pregunta: “La gente que ha consumido drogas… ¿se puede detectar?”, a lo que la profesional responde: “Sí, las mucosas nasales cambian. O sea, si tienes consumo de drogas, la mucosa nasal deja de ser pálida y tiene ciertas características como más gomosa y se generan perforaciones de la mucosa nasal que son lesiones crónicas”. Luego añade sobre la nariz de la diputada: “Entonces, la mucosa nasal está impecable y sana. Solo un poco de moco, pero por el mismo procedimiento se genera mucosa”.

El cierre llega con el médico y los papeles de laboratorio: “Hicimos anfetaminas, cocaína, marihuana, éxtasis y opiáceos. Nos dio todo no detectable”. Villaverde mira a cámara y concluye: “El screening del laboratorio dio exactamente negativo. Mirando a cámara, ante todas estas drogas: ni cocaína ni marihuana ni anfetaminas ni opiáceos ni éxtasis”.

Más allá del gesto mediático, Villaverde arrastra un pasado judicial complejo. En 2002 fue detenida en Florida, Estados Unidos, con casi 400 gramos de cocaína en un caso de narcomenudeo, según registros que cerraron en 2017. Ese antecedente le costó la revocación de su visa de turista estadounidense, lo que incluso limitó sus viajes oficiales, como uno previsto a Houston vinculado a su rol como presidenta de la Comisión de Energía de Diputados.

Su vínculo con el caso Espert se enmarca en la red del Narcogate, un escándalo que involucró al ex candidato libertario con "Fred" Machado, empresario argentino extraditado a Estados Unidos por tráfico de cocaína, lavado de dinero y fraude. Espert renunció a su candidatura tras revelarse conexiones con Machado y con su Claudio Ciccarelli, supuesto testaferro, quien es además cercano a Villaverde.