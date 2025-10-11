La diputada Lorena Villaverde volvió al centro de la escena esta semana, envuelta en una ola de pedidos de renuncia, sumados a la información sobre sus vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado.
Tras la caída de José Luis Espert, en el oficialismo crecieron las presiones para que la diputada rionegrina de La Libertad Avanza también se baje de su candidatura al Senado. Los cuestionamientos se reactivaron por sus vínculos con el empresario Claudio “Lechuga” Ciccarelli, primo de Machado, señalado en investigaciones locales como su socio en emprendimientos mineros.
Villaverde negó todas las acusaciones, aseguró tener “ficha limpia” y dijo haber presentado una rinoscopía para demostrar que nunca consumió drogas. Ella tuvo una causa por narcomenudeo en Estados Unidos.
Pese al escándalo, continúa recorriendo la provincia y mantiene su postulación para ser senadora, mientras en el entorno libertario se multiplican las voces que exigen apartarla para evitar un nuevo costo político.
POLíTICA | Hoy 09:12
Quién es la diputada Lorena Villaverde, la otra pata del Narcogate
La legisladora libertaria enfrenta pedidos de renuncia. Su relación con el primo de "Fred" Machado, Claudio Ciccarelli. La causa por narcomenudeo.
