La caza de brujas contra los ex libertarios que votaron el límite a los DNU en el Congreso

La aprobación de la ley que limita los DNU de Javier Milei (140 votos a favor, 80 en contra, 7 abstenciones) desató una embestida oficialista contra cuatro ex libertarios: Lourdes Arrieta, Carlos D’Alessandro, Gerardo González y Marcela Pagano. Con mandato hasta 2027, forman el bloque “Coherencia” desde agosto y son acusados de traición por La Libertad Avanza. El tuitero “Pregonero” (@PregoneroL) publicó una foto de los cuatro: “los 4 votos liberales para dar el golpe de Estado”, un posteo que sumó miles de interacciones y desató una “caza de brujas” en redes.

Ingresaron en 2023 con La Libertad Avanza, pero rompieron por roces con Martín Menem y Karina Milei. Arrieta, mendocina, se fue tras la visita de libertarios a represores en Ezeiza. Pagano, periodista y amiga de Milei, denunció “autoritarismo” de Menem y cuestionó las coimas en la Andis. D’Alessandro, puntano, chocó con la intervención de LLA en San Luis; González, formoseño, enfrenta acusaciones de "gildismo". En agosto formaron “Coherencia” para actuar con “responsabilidad”.

El 9 de octubre, Arrieta y Pagano dieron quórum con UCR, Encuentro Federal e Izquierda, votando a favor de limitar DNU a 90 días. D’Alessandro y González apoyaron el proyecto, pero rechazaron el artículo 3, evitando la mayoría absoluta (127 votos) y devolviendo el texto al Senado, lo que favorece el veto presidencial. “Los DNU están agotados”, dijo Pagano, alineada con Pichetto.

Tras la sesión, que aprobó allanamientos a Espert por el Narcogate, trolls de LLA lanzaron el hashtag #TraidoresLibertarios y amenazas. “Coherencia” denuncia una purga: “Nos tildan de zurdos por defender el Congreso”, dicen. Arrieta tuiteó: “La coherencia no es traición”. El Gobierno, golpeado por el caso Espert, usa la “caza” para desviar atención, pero pierde aliados clave. Sus votos son cruciales en año electoral.

La ofensiva contra “Coherencia” incluye señalamientos de Karina Milei. Los cuatro niegan las acusaciones y advierten que el oficialismo busca disciplinar a disidentes antes de las elecciones de medio término. Mientras, Unión por la Patria y la UCR negocian con “Coherencia” para futuros proyectos, como la reforma del monotributo, fortaleciendo su rol en un Congreso dividido.