El plan de Diego Santilli, el candidato de carambola

A Diego Santilli le llegó la hora de la manera menos esperada. Desde que empezó a trazar puentes con La Libertad Avanza, supo que no iría al frente de la lista. El único candidato que Javier Milei tenía en mente para encabezar, y lo decía abiertamente, era José Luis Espert. Pero su relación con "Fred" Machado, que el diputado administró de la peor manera, cambiando versiones en cuestión de horas, terminó por catapultarlo. De repente, “el Colo” dio un paso al frente.

El escenario tampoco es óptimo. Las encuestas que reciben en Casa Rosada no los dan triunfadores en territorio bonaerense, por lo que, salvo un batacazo, lo de Santilli sería administrar la derrota: que no sea por goleada como resultaron los comicios de Provincia en septiembre.

“Tuvimos que salir a medir ahora a Santilli”, dice un importante consultor que estudió de principio a fin la caída de imagen de Espert durante el escándalo. “De todas maneras, no creo que haya un cambio drástico. Teníamos a La Libertad Avanza 9 puntos abajo del peronismo y sospecho que con Diego el escenario será similar”, agrega.

Confianza.

Tras la vuelta de página, el Presidente debió asumir rápidamente al “Colo” como protagonista de la campaña. A la militancia, al núcleo duro, le costará un poco más digerirlo. A minutos de que Espert anunciara que se bajaba de la elección, Milei empezaba a elogiar a su nuevo cabeza de lista: “Tengo la mejor consideración de Santilli”, dijo en una entrevista en LN+. El martes 7, compartieron el primer acto de campaña en Mar del Plata, en la inauguración de una planta industrial. “Hoy nuestra lista de la provincia de Buenos Aires está encabezada por el queridísimo ‘Colo’ Santilli”, dijo. Y agregó: “Alguien que sabe de temas de seguridad y que lo hizo exitosamente en la Ciudad de Buenos Aires. Así es que, narcos y chorros, les aviso que vamos a hacer que la pasen mal”.

Pero esta serie de elogios se contradicen con las calificaciones que Milei tenía sobre su nuevo candidato tiempo atrás. “No hay nadie que no diga que es un corrupto”, escribía el entonces diputado libertario en la campaña del 2023. Aseguraba que era un mal candidato y completaba: “Este es el que los medios nos quieren vender como alternativa en la Provincia de Buenos Aires”. Una paradoja: ahora es su alfil en estos comicios de octubre.

La militancia libertaria también intenta asumir al candidato de Milei como puede. No es fácil tragarse ese sapo, con la inmensa biblioteca de insultos que habían confeccionado en redes sociales. Para revertir esa situación de la manera menos desagradable posible, eligieron ironizar con el asunto. El Gordo Dan publicó una foto con su pelo colorado y escribió: “Al final no eran tan incómodos los asientos de la Santilleta”. Ellos mismos se ocuparon de reflotar sus mensajes agraviantes hacia Santilli, antes de que lo hicieran los opositores, para darle una vuelta cómica al asunto.

Para Santilli no es una situación inexplorada la de ser un candidato mirado con desconfianza por su propio espacio. Le pasó también en el PRO, donde nunca logró que Mauricio Macri le soltara la rienda. Para colmo, durante la crisis del espacio, quedó del lado de Horacio Rodríguez Larreta.

Ahora, sin embargo, el “Colo” insiste con su partido. En su primera aparición de campaña dejó en claro su plan: además de ir a buscar a quienes no votaron en septiembre, aseguró que ya convocó a Macri para que lo acompañe. “Todos tenemos que jugar, el esfuerzo que hicimos como ciudadanos no lo podemos dejar atrás”, pidió, haciéndole un guiño al ex presidente. No será posible: Macri está en Europa y tiene decidido no involucrarse activamente en la campaña.

De hecho, apenas le preguntaron desde el oficialismo si estaba dispuesto a encabezar la lista, Santilli se comunicó con el ex presidente para escuchar su opinión. Después llamó a Cristian Ritondo para contarle la novedad.

En el PRO se ilusionan con el giro que tomó la campaña. Con Santilli al frente, confían en que van a poder manejar algunos aspectos de la comunicación y que van a tener una mayor participación en las actividades y en la agenda. Hasta ahora, el nivel de injerencia fue igual a cero.

El plan.

En el PRO dicen que Santilli, si es que encabeza la lista, lo haría con un escenario muy desfavorable. “Después del escándalo Espert, el ‘Colo’ asume la campaña por lo menos 20 puntos abajo. Esa es la foto que hay que revertir”, aseguran cerca del diputado. Es una exageración de los aliados para no hacerse responsables de la derrota: la tarea, indican por lo bajo, será descontarle puntos al peronismo para que el resultado no sea aplastante en Provincia.

En lo que ganaron con la renuncia de Espert, dicen los aliados al oficialismo, es en tranquilidad a la hora de hacer campaña. Las incongruencias en el relato del ex candidato y las pruebas que se acumulaban en su contra los obligaban a dar respuestas incómodas en cada entrevista. Confían en que, con el paso de los días y la suma de recorridas, el tema vaya quedando en el olvido.

Para cuando le pregunten sobre el ex candidato, Santilli tiene ensayada la respuesta: “La encargada de resolver es la Justicia”. Mensaje escueto y a otro tema.

Recuperar la agenda propia significa poder volver al plan original de campaña: confrontar con Axel Kicillof. La idea es mostrar al “Colo” como un gran gestor contra la inseguridad, por su trabajo en Capital Federal, y contrastarlo con las flaquezas en el tema del gobierno peronista.

Haciendo foco en la inseguridad, creen que van a seducir a muchos desencantados que no fueron a votar en septiembre. “Hay que hablarle otra vez al votante de Juntos por el Cambio. Al que confió en Milei en 2023, pero que se alejó después. El núcleo duro ya está adentro”, sugieren desde el PRO.

Santilli también deberá sortear denuncias mediáticas sobre corrupción. Desde vinculaciones a sociedades en paraísos fiscales a financiamiento de estafadores. El creador de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, preso y condenado a 12 años por haber ejecutado una estafa piramidal, dio una entrevista radial en la que aseguró que había almorzado con el posible candidato y otros funcionarios amarillos. “Yo les di 32.500 dólares”, indicó. Y completó: “Yo no tengo problemas con Diego, pero no quiero que me niegue. Yo no soy 'Fred' Machado. A mí me suben al ring y peleo”. El “Colo” negó conocerlo. Pero sabe que tendrá que sortear varios de estos escollos hasta el 26 de octubre.

Traba.

Ahora, a Santilli le surgió un problema adicional. La Justicia, en primera instancia, le negó la posibilidad de encabezar el aval para encabezar. La fiscal con competencia electoral, Laura Roteta, dictaminó que debía ser la actriz Karen Reichardt (segunda en la lista), quien encabece tras la renuncia de Espert. El juez Alejo Ramos Padilla le dio la razón. Será la Cámara Electoral la que marque la suerte del "Colo": confían en que le van a permitir el ascenso.

Mientras la Justicia no haga lugar al pedido de nuevo orden de LLA, al oficialismo aún le queda la posibilidad de pedirle a Reichardt que dé un paso al costado para dejarlo a Santilli primero. Pero más allá de que hay un plan B, lo que complica es la falta de tiempo. El nuevo actor principal de la campaña quería que se reimpriman las boletas para que aparezca su foto: el paso de los días conspira contra su deseo.