El arte de retroceder en chancletas: los $ 30 mil millones de Milei al Garrahan

El anuncio, como siempre, fue difundido por el vocero Manuel Adorni y luego amplificado por el propio Presidente en sus redes sociales. Desde su cuenta de X, acaba de retuitear el posteo del sitio La Derecha Diario: “Urgente: el gobierno de Milei invertirá $ 30.000 millones en el hospital Garrahan gracias al superávit”, decía el house organ del oficialismo, y repería el primer mandatario, pero ya desde el mismo título se advertía la desesperación de ese manotazo de ahogado. Necesitaban dar una buena noticia. Necesitaban demostrar que habían guardado la motosierra para darle paso al “plan platita”. Estaban, en definitiva, retrocediendo en chancletas.

El anuncio en clara clave electoralista no hubiera llamado tanto la atención si, hasta poco antes de eso, el Gobierno no se hubiera emperrado de tal manera en su ajuste sin fin ni llamado “degenerados fiscales” a quienes pretendían que no se desfinanciara la educación y la salud pública y que no se atentara contra jubilados y discapacitados al tiempo que sobraba el dinero para iniciativas tan bizarras como el Movistar Arena del Presidente rockstar. Si el propio Milei no hubiera sobreactuado tanto en sentido contrario, las promesas de campaña de hoy acaso resultarían más creíbles. Pero no lo son, básicamente porque todos dan por sentado que la inversión prometida no se cumplirá -la plata es para equipamiento y nuevas obras de ampliación- porque contradice, en el fondo, la ideología de Milei.

El anuncio de los 30 mil millones para el Garrahan también va en la línea de lo que el Presidente prometió en la recordada cadena nacional tras el mazazo de las elecciones bonaerrenses, cuando dijo que en el presupuesto del año que viene habría fuertes aumentos en todo lo que le reclamaban, salud, educación, jubilaciones y Discapacidad. Pero, ¿cómo confiar en él? Porque en cualquiera de los escenario post 26 de ocubre a esas palabras se las podría llevar el viento. En el improbable caso de ganar, porque lo tomaría como un cheque en blanco y archivaría esas promesas. Y en el caso de una derrota, porque ya no se sentitía obligado a cumplir lo anunciado: perdido por perdido, intensificaría el ajuste, su gran leitmotiv.

El anuncio hace recordar a los últimos días de Mauricio Macri en el poder, cuando, luego de la paliza en las PASO de 2019, que significó el principio del fin, también él anunció que se terminaba el ajuste, les pidió perdón a los argentinos por “hacerlos trepar el Aconcagua”, abrió la billetera y le pagó a cada asalariado un plus mensual de 5.000 pesos, que a los valores de la época equivaldría a unas seis a ocho pizzas. Obviamente no alcanzó con eso. Pero la desesperación del gesto es la misma que se nota ahora.

Milei dice que ya guardó la motosierra e intenta mostrarse más sensible. ¿Pero realmente dejó de ser él?