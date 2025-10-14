El video con IA de Espert con peluca tratando de volver a ser candidato

Un video hecho con inteligencia artificial volvió viral a José Luis Espert, pero no por un nuevo proyecto político, sino por una parodia que lo muestra con una peluca rubia, hablando en lenguaje inclusivo y presentándose como “Josefina Luisa Sorora”. En el clip, la versión ficticia del diputado libertario dice: “Voy a encabezar la lista de diputades en la provincia de Buenos Aires para resolver el conflicto que todos ya conocen. Yo voy a luchar por los valores de la libertad y reafirmo mi compromiso para terminar con el narcotráfico, la inseguridad y lograr igualdad de género para todes”.

El “conflicto” alude al escándalo que lo dejó fuera de la boleta de La Libertad Avanza: su vínculo con Federico “Fred” Machado, empresario detenido por narcotráfico y lavado de dinero. Machado financió la campaña de Espert en 2019 con vuelos privados y un pago de 200 mil dólares por una supuesta “consultoría” en 2020, ligada a una minera guatemalteca bajo investigación. El caso, destapado en septiembre de 2025, forzó su renuncia a la candidatura a diputado el 5 de octubre, tras denuncias impulsadas por Juan Grabois. La IA convierte esa caída en comedia, exagerando la paradoja de un Espert “inclusivo” que busca reinventarse.

El contraste entre el discurso progresista del personaje y la figura real de Espert —un economista conservador y férreo opositor del lenguaje inclusivo— disparó la risa de miles de usuarios. La parodia, que circula en redes, juega con la idea de un Espert intentando volver al ruedo en clave “woke” después de quedar afuera de la contienda libertaria y del reacomodamiento interno de La Libertad Avanza.

Más allá del chiste, el video muestra cómo la inteligencia artificial se volvió una herramienta del humor político: amplifica contradicciones, mezcla estilos y convierte a los protagonistas en caricaturas digitales. En este caso, la imagen de Espert con peluca marca la distancia entre su discurso y la realidad.