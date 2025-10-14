Quiénes son Nicolás Márquez y Agustín Laje, los intelectuales libertarios relacionados al autor del doble femicidio

Nicolás Márquez y Agustín Laje, autores de "El libro negro de la nueva izquierda" (2016), son dos de las figuras más influyentes del pensamiento libertario y ultraconservador en la Argentina contemporánea, cercanos al gobierno de Javier Milei. Márquez, escritor, abogado y biógrafo del Presidente, y Laje, politólogo, se presentan como impulsores de una “batalla cultural” en América Latina, promoviendo discursos antifeministas, anti-LGBTQ+ y contrarios a la “ideología de género”. Su retórica, que define al feminismo como “totalitario” y exalta una visión tradicional de la familia, ha sido señalada por especialistas como promotora de odio y desinformación.

En abril de 2024, Márquez desató polémica al afirmar en Radio Mitre que la homosexualidad es “una conducta autodestructiva” y que “los homosexuales tienen una esperanza de vida menor”, declaraciones ampliamente criticadas por fomentar estigma. Laje, por su parte, sostuvo en abril de 2023 que el feminismo “es más misógino que nunca porque ni siquiera sabe definir qué es una mujer” y lo calificó en diciembre de 2024 como “un fraude social”, acusándolo de no proteger a las mujeres. Estas posturas, replicadas en redes y conferencias, alimentan narrativas adoptadas por agrupaciones como “Varones Unidos”, que minimizan la violencia de género y la discriminación.

Ambos mantienen un vínculo directo con Pablo Laurta, fundador de "Varones Unidos", un grupo uruguayo antifeminista. Laurta organizó eventos para Márquez y Laje en Uruguay (2016 y 2018), incluyendo presentaciones de su libro en el Palacio Legislativo de Montevideo. El 10 de abril de 2018, Laje y Márquez grabaron un video de agradecimiento filmado por Laurta, donde ambos expresaron: "Agradecemos a todos los que conforman la agrupación Varones Unidos". Ese día, Laurta se presentó en el escenario hablando de "vulneraciones a los derechos humanos de los hombres" por el feminismo. El 9 de abril de 2018, la cuenta de Instagram de "Varones Unidos" subió una foto de Laurta almorzando con ellos, descrita como un "almuerzo con integrantes de Varones Unidos”. Este nexo ha generado críticas en redes, donde se acusa a sus discursos de incentivar la misoginia que Laurta internalizó.

El domingo 12 de octubre, Laurta asesinó a su ex pareja, Luna Giardina (26), y a su suegra, Mariel Zamudio (54), en Villa Serrana, Córdoba, violando una orden de restricción. Giardina lo había denunciado por intentos de estrangulamiento. Tras huir con su hijo de cinco años, fue detenido en Gualeguaychú cuando intentaba escapar a Uruguay. El caso reavivó el debate sobre cómo discursos de odio y desinformación (difundidos por referentes como Márquez y Laje) pueden derivar en tragedias. Con recortes del 30% en políticas contra la violencia de género en Argentina, el debate sobre estas ideologías se intensifica.