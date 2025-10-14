Tuesday 14 de October, 2025
Trolls libertarios difunden supuestos tuits de Pablo Laurta en modo peronista

Buscan ocultar las conexiones del femicida y libertario uruguayo con las ideas extremistas de Laje y Márquez.

Pablo Laurta | Foto:CEDOC

El femicidio de Luna Micaela Giardina y Mariel Zamudio, cometido por Pablo Laurta en Córdoba, ha puesto en el centro del debate los vínculos entre discursos de odio y violencia de género. Pero en la red X, tuiteros libertarios están intentando cambiar el foco con una campaña de desinformación: aseguran que Laurta, antes de ser libertario, era peronista.

El usuario @NahuyAndi compartió el 13 de octubre capturas de supuestos tuits de Laurta (@taura) de 2014 a 2020, con frases como “Me quedo con Perón toda la vida” o críticas a Javier Milei. Sin embargo, no hay pruebas que confirmen que estos mensajes sean reales o que provengan de su cuenta original, lo que sugiere que podrían ser falsos.

Laurta, uruguayo de 39 años y fundador de “Varones Unidos”, era conocido por su apoyo al movimiento libertario y a figuras como Agustín Laje y Nicolás Márquez. Su discurso antifeminista y su rol como “empresario de medios digitales” lo alinean claramente con esa ideología, no con el peronismo. De hecho, las abundantes pruebas y vínculos profundos con las ideas de odio promovidas por Laje y Márquez hacen que los libertarios tengan un incentivo aún mayor para manipular la narrativa, buscando lavar su imagen y distraer la atención de estas conexiones peligrosas.

Algunos observadores en redes han señalado que esta maniobra parece destinada a desviar el foco de cómo ciertos discursos extremistas pueden alimentar la violencia. En un momento en que la sociedad exige respuestas, estos falsos tuits solo confunden y alejan la discusión de la justicia para las víctimas.

 

Franco Guareschi

