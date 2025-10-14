Jorge Asís polémico: "El Gobierno tiene una gran vocación por ser colonia"

En su paso por “La casta está en orden”, el programa de Daniel Santa Cruz en Radio República AM 770, el periodista y escritor Jorge Asís dejó una de sus frases más filosas sobre el rumbo del gobierno de Javier Milei. El escritor y analista político habló sobre el vínculo con Estados Unidos, las elecciones de medio término y la eterna condición potencial de la Argentina.

Durante la charla, Asís comentó una entrevista reciente de Luis “Toto” Caputo con Luis Majul en La Nación+. “Lo escuchaba decir que Estados Unidos no nos pide nada, salvo alineamiento político y económico con Donald Trump. Entonces nos piden todo”, ironizó. A partir de esa observación, lanzó la frase que marcó la nota: “Este Gobierno tiene una gran vocación de colonia”.

El autor de Diario de la Argentina explicó luego que la expresión no es suya. “Como dijo la Doctora”, aclaró, en referencia a Cristina Fernández de Kirchner, quien habló de la “vocación de colonia” de ciertos sectores del país durante el acto del 25 de mayo de 2023 en Plaza de Mayo, a veinte años de la asunción de Néstor Kirchner.

"Una alianza entre lo público y lo privado" para regular recursos estratégicos como el gas de Vaca Muerta y el litio sin perder soberanía. A los que critican la posibilidad de repetir en el país la experiencia de Bolivia y de Chile que declararon el litio como recurso estratégico, les dijo: “¡Pero qué vocación de colonia, hermano!”, había dicho la ex presidenta hace dos años.

Lejos de limitar su mirada a la política local, también opinó sobre Donald Trump: “Ya hizo algo muy difícil que le salió bien, que fue la paz en Medio Oriente. No le salió lo de Rusia y Ucrania, pero si logra resolver lo de Argentina, no hay que darle el Nobel de la Paz, sino el Nobel totalizador”. Esto lo conectó con su idea recurrente de la “eterna potencialidad” argentina. “Esta potencialidad del país que nunca termina de darse. Todos desde la infancia tenemos este cuento bien asimilado”, reflexionó.

En cuanto al gobierno, Asís destacó que el fenómeno Milei está en un momento de decantación: “Reemplazó a un larretista por otro”. Con esto, se refirió a que Milei, quien siempre criticó a Horacio Rodríguez Larreta, tuvo en su gobierno a José Luis Espert, que había estado vinculado a Larreta, y tras su salida, designó a Diego Santilli, ex vicejefe de gobierno porteño bajo Larreta. “Es como si Larreta estuviera reparado moralmente”, cerró.