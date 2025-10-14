Lo que decía Milei de Santilli: "corrupto", " engendro", "inútil", "pésimo candidato" y "comunista"

En 2023, Javier Milei, entonces candidato presidencial por La Libertad Avanza, lanzó feroces críticas contra Diego Santilli, precandidato a gobernador de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. Calificativos como “corrupto”, “engendro”, “inútil”, “pésimo candidato” y “comunista” marcaron sus ataques, que hoy resurgen tras la sorpresiva designación de Santilli como cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia, luego de la renuncia de José Luis Espert.

El 14 de mayo de 2023, en una entrevista en LN+, Milei cuestionó la candidatura de Santilli, acusándolo de oportunismo político. “No tengo la culpa si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato, horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro. Estaba en Capital, lo pasaron a provincia. Se mueve por los negocios”, había dicho.

En julio de ese mismo año, a través de un hilo en X, Milei intensificó sus críticas. Tildó a Santilli de “corrupto”, vinculándolo a un supuesto uso de fondos públicos para financiar una fiesta de cumpleaños y a un “pantano de corrupción”. “No hay nadie que no diga que es un corrupto. Es el que se pagaba la fiesta de cumpleaños con la tuya”. En el mismo hilo, lo llamó “inútil” al describirlo como “el candidato de los TikTok y el boludeo” en una provincia golpeada por la inseguridad y el narcotráfico.

También lo acusó de “comunista” por el “dirigismo” en su gestión junto a Horacio Rodríguez Larreta. “Larreta-Santilli se pretenden mostrar como gestores idóneos, lo que, dado el nivel de dirigismo que recitan, son un peligro. ¿Imaginan comunistas eficientes?”, disparó.

La designación de Santilli en octubre de 2025 como líder de la lista de La Libertad Avanza, con Milei expresando ahora “la mejor opinión” de él, desató críticas por su aparente incoherencia. El giro pone en cuestión su bandera más repetida: la lucha contra la “casta” que antes denunciaba.