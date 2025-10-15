Video: el primerísimo plano del pelo desaliñado de Milei en la charla con Trump

El 14 de octubre de 2025, Javier Milei, presidente de Argentina, se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca. El encuentro incluyó un almuerzo y una breve sesión con la prensa. El eje fue el anuncio de un paquete de ayuda económica de 20 mil millones de dólares para estabilizar el peso argentino, condicionado al resultado de las elecciones legislativas de octubre. Sin embargo, la atención pública se desvió hacia un detalle mucho más trivial: el cabello del presidente argentino.

Un video del encuentro, que rápidamente se viralizó, mostró a Milei con su melena más revuelta de lo habitual, desbordando hacia todos los ángulos bajo las luces blancas del Salón Oval. El plano cerrado de las cámaras resaltó los mechones despeinados y un aspecto general de descuido que contrastó con el entorno solemne del encuentro. En algunos fragmentos se lo ve ajustándose la chaqueta y moviéndose con inquietud, mientras su peinado parecía cobrar vida propia.

El video reavivó el debate sobre la imagen pública de Milei, que suele defender su estilo desprolijo como parte de su autenticidad. Pero en esta ocasión, la estética pareció eclipsar la diplomacia: el peinado indomable se volvió el verdadero protagonista del evento, relegando incluso el anuncio del multimillonario paquete de ayuda económica.

En paralelo, el vínculo político entre Milei y Trump quedó en evidencia. El presidente argentino ha manifestado en reiteradas ocasiones su admiración por el exmandatario estadounidense, a quien calificó como “merecedor del Premio Nobel de la Paz” y definió como su “nuevo patrón”. En entrevistas previas, como la que ofreció en noviembre de 2024 al podcaster Lex Fridman, elogió sus políticas económicas y su estilo confrontativo.

Durante la histórica reunión, Trump no solo respaldó públicamente a Milei con promesas de ayuda económica, sino que también le dejó un gesto personal e inusual: una nota firmada en papel membretado oficial, donde escribió de puño y letra: “Javier, sos un gran presidente. ¡Soy tu amigo!”, subrayando con énfasis la palabra gran. Milei compartió la dedicatoria en sus redes esa misma noche, convirtiéndola en un símbolo de la afinidad entre ambos líderes, que trasciende lo diplomático y se apoya en una amistad ideológica basada en el liberalismo económico y el rechazo al intervencionismo estatal.

Aun con los anuncios y las fotos protocolares, el encuentro quedó marcado por una imagen: la del cabello de Milei, desafiando el protocolo de Washington y recordando que, incluso en la Casa Blanca, su estilo sigue siendo incontrolable.