Los mejores memes por el lema libertario: “Para votar al colorado, marcá al pelado”

A días de las elecciones legislativas del 26 de octubre en Buenos Aires, La Libertad Avanza (LLA) lanzó un spot para explicar cómo votar con la boleta única, pero el resultado fue una catarata de burlas. Diego Santilli, apodado "El Colorado" por su cabello rojizo, y Karen Reichardt encabezan la lista violeta tras la renuncia de José Luis Espert, cuya foto permanece en la boleta por decisión de la Justicia Electoral.

Espert, exministro acusado de recibir dinero de “Fred” Machado, el empresario ligado al narcotráfico, abandonó su candidatura a comienzos de octubre, pero las boletas ya estaban impresas. En el spot, filmado el 14 de octubre, Santilli explica: “No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza y a mí. Para votar al Colorado, marcás al pelado”. La frase, que evita nombrar a Espert pero alude a su calvicie, busca clarificar, mientras Reichardt agrega: "Este 26 de octubre acompañanos con tu voto".

En X, el spot desató un festival de memes. Uno editó la boleta poniendo a Santilli calvo junto a Reichardt, con el texto: "¡Ahora todos pelados!", acompañado de comentarios que lo tildan de "nuevo ridículo". Otro meme, con una captura del spot, reza: "Ojo con el pela que te lo deja colorado", y se mofa: "El pelado narco en la foto, LLA se supera". En otra imagen, Santilli aparece sonrojado con el texto: "Besá al pelado que se pone colorado Diego Santillii", junto a frases que lo comparan con una sitcom absurda. Un cuarto meme muestra a Bugs Bunny sosteniendo la boleta violeta, diciendo: "¿Querés votar al Colorado? ¡Marcá al pelado, doc!", mientras otro usuario lamenta no haber creado "este desastre". Algunos lo llaman "el spot más bizarro de la historia", y otros bromean: "Es la elección con más pelados desde el 83". El esfuerzo de LLA por aclarar solo generó confusión y risas, dando al pueblo tuitero material para burlarse hasta el cuarto oscuro.