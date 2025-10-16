La foto vintage de Santilli con Massa que causó furor en redes

El pasado vuelve una y otra vez, incluso en tiempos de inteligencia artificial y campañas relámpago. Hace pocos días, el tuitero Javier Smaldone (@mis2centavos) compartió una imagen que se volvió viral: una foto de los años 90 en la que se ve a Diego Santilli y Sergio Massa jóvenes, juntos en una unidad básica del Partido Justicialista, en lo que parece ser un acto.

El hallazgo reavivó el pasado “peronista” del actual diputado de La Libertad Avanza, un detalle que muchos usuarios no dejaron pasar. Entre ironías y memes, la postal se convirtió en símbolo de los giros ideológicos que marcaron la carrera de Santilli, hoy aliado de Javier Milei pero formado bajo el signo del menemismo.

Hijo de Hugo Santilli, empresario y dirigente justicialista que presidió River y el Banco Nación durante la presidencia de Carlos Menem, Diego Santilli creció rodeado de política y poder. En los primeros años de los 90 militó en la Juventud Peronista porteña, donde coincidió con otros jóvenes como Cristian Ritondo y Mariano Mera Figueroa. En ese entonces, el PJ de la Capital estaba dominado por figuras como Carlos Grosso y Miguel Ángel Toma, y Santilli empezaba a tejer sus primeras redes en lo que muchos describen como su “ADN peronista”.

Aunque su paso por el justicialismo fue breve —hasta mediados de los 90—, le sirvió como escuela de pragmatismo político. Luego se integró a Compromiso para el Cambio y más tarde al PRO, donde fue legislador porteño, gerente del Banco Ciudad, ministro de Seguridad y vicejefe de Gobierno bajo Horacio Rodríguez Larreta.

Hoy, incorporado al espacio libertario tras el acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza, Santilli vuelve a ser tendencia por una imagen que lo conecta con su punto de partida: la vieja “casta” peronista. Una ironía del destino para un dirigente que, en campaña, se presenta como parte del cambio y la renovación.