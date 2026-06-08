Día del Periodista: el video de cuando Lanata desafió a los que lo chiflaban

Este domingo 7 de junio se celebró en Argentina el Día del Periodista, una fecha que conmemora la fundación del primer periódico del país y que cada año invita a repasar la historia del oficio y a quienes lo ejercieron con mayor impacto. Entre los grandes referentes del periodismo argentino contemporáneo, Jorge Lanata ocupa un lugar inevitable: fundador de Página/12 y de Crítica de la Argentina, creador de Periodismo para Todos en El Trece e impulsor de investigaciones que marcaron la agenda política durante el kirchnerismo y los años posteriores. Su figura polariza, pero difícilmente pase desapercibida.

En ese contexto vuelve a circular un video que resume buena parte de su personalidad pública. Ocurrió en mayo de 2016, durante la entrega de los premios Martín Fierro. Esa noche, Periodismo para Todos fue reconocido como Mejor Programa Periodístico del año, y Lanata subió al escenario junto a su equipo a recibir el galardón. Al pisar el estrado, desde algunas mesas del salón comenzaron a escucharse silbidos y abucheos que interrumpieron el clima de la ceremonia.

Lejos de ignorarlos o limitarse a agradecer y retirarse, el periodista frenó su discurso y lanzó un desafío frontal: "Los que están chiflando que vengan a chiflar adelante mío, los invito. No es para pegarle a nadie, es para que vengan y tengan las bolas de chiflarme". La sala quedó en silencio por un instante. Nadie se levantó. Lanata continuó entonces con un discurso más político, haciendo referencia a causas de corrupción de la era kirchnerista y dedicando el premio a funcionarios judiciales y comunicadores afines al gobierno anterior. Cerró con una frase que también se viralizó: "Quiero que mis hijas crezcan en un país donde vayan presos todos los que tienen que ir, y donde devuelvan todo lo que robaron".

Al día siguiente, en su programa radial Lanata Sin Filtro por Radio Mitre, el periodista amplió su postura. "Nunca hay que dejarla pasar", sintetizó, y explicó: "Vení y discutí, hermano. ¿Cuál es el drama? Me hubiera encantado que uno subiera a confrontar. Se pegaban un tiro". La noche de los Martín Fierro había sido su mayor consagración televisiva: además del reconocimiento al programa, se llevó el premio a la Labor Periodística Masculina y, como broche de oro, el codiciado Martín Fierro de Oro, el máximo galardón de la industria audiovisual argentina. Una noche que, a más de una década, todavía se recuerda.