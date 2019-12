Dylan, Balcarce y Pitita: Jeanine Áñez también exhibe su mascota

Que ocupa un lugar que no le corresponde o que odia a los indígenas. Las críticas contra Jeanine Áñez, la presidenta interina de Bolivia, se acumulan a medida que la ex legisladora pasa los días como mandataria del vecino país, luego de la renuncia forzada de Evo Morales.

Por eso, supuso que era buen momento para mostrar un rasgo de humanidad en su cuenta de Twitter. Una lección que aprendió de los últimos presidentes argentinos: Mauricio Macri, hizo de Balcarce una estrella que tuvo sus 15 minutos de fama. El perro quedó luego al cuidado de una militante, pero llegó a estar sentado en el mismísimo sillón de Rivadavia.

Luego, el que aprovechó su mascota fue Alberto Fernández. Dylan se convirtió en rockstar, con cuenta de Instagram propia y participando incluso de las entrevistas al entonces candidato a presidente. Antes, lo había hecho Cristina Kirchner mostrando sus caniches toy. De hecho, la muerte de Cleopatra tiene un par de párrafos en su libro "Sinceramente". La ex mandataria dijo que ese día "reviví la muerte de Néstor".

Ahora fue Áñez la que copió la receta. “Nos conocimos hace unos días fuera de San Jorge, está enfermito, pero con mucho cariño ya está recuperando”, dijo la mujer en medio del torbellino que significa gobernar un país al borde de la guerra civil. Pero la presidenta interina no se amilana con la situación de Bolivia e intenta mostrarse como una persona normal: “Es la alegría que me despide todos los días y me recibe siempre con una sonrisa. Les presento a Pitita, el nuevo integrante de la familia”.

Eso sí, a pesar del esfuerzo de la presidenta interina por sacar apenas un segundo a la política de su vida, los cientos de comentarios que recibió se quedaron en la grieta. Los ánimos están demasiado caldeados como para presentaciones familiares.