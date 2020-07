El dardo de Florencia Kirchner contra Sergio Berni

Sergio Berni es uno de los políticos que más atención concentra en el país. No sólo por su delicado cargo, ya que está al mando de la Seguridad de la provincia más grande y numerosa de Argentina, sino porque, además de su tarea laboral, no le tiene miedo a las polémicas y a las discusiones. El domingo, por ejemplo, fue a un lugar que sabe que al paladar del cristinismo duro no le cae bien: la mesa de Mirtha Legrand, de la que ahora está a cargo su nieta, Juanita Viale. Esa presencia podía traerle algún dolor de cabeza al ministro todoterreno, y vaya que lo hizo: Florencia Kirchner, la cineasta hija de Cristina, se sumó a una durísima declaración contra él. Y no fue la única.

La publicación es de la revista “Sudestada”, que en su Instagram sacó un texto durísimo contra Berni, en el que aparecía el político sentado en la mesa del Trece y con un tomate dibujado en el rostro. “Mientras el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, #SergioBerni, disfrutaba de una rica cena en el más patético y grotesco programa de la televisión argentina, la mamá de #FacundoCastroAstudillo revisaba en un basural de #GeneralBuratovich porque se habían encontrado restos (que finalmente, no eran humanos). La misma noche. Contrastes que vienen a confirmar lo que ya sabemos: la impunidad del poder, quienes deben rendir cuentas por los asesinatos policiales bien pulcros para la cámara mientras los uniformados a su cargo siguen matando y desapareciendo pibes en los barrios”, decía la publicación, en la que apuntaban contra Berni como, según está lógica, responsable político del paradero del chico desaparecido desde el 30 de abril.

Lo llamativo, sin embargo, fue que Florencia Kirchner le diera like a esa publicación tan dura con Berni, que en los papeles es uno de los preferidos de CFK. ¿Estará tambaleando esa alianza entre la Vicepresidenta y su hombre en el área de Seguridad? ¿O, como cualquier hija con una madre, no coinciden en todo? También fue sorprendente ver en esa fila a Anabel Fernández Sagasti, la senadora que es íntima de Cristina, quien anunció junto a Alberto Fernández la expropiación fallida de Vicentin. Ella también aprobó la publicación. Teléfono para Berni.