El debut de la esposa de Brancatelli en LN+: cero rating y comentarios negativos en redes

El estreno tan promocionado terminó opacado por los números. LN+ apostó fuerte a la renovación de su franja matutina con "Mañanas mías", el ciclo que desde este miércoles conducen Cecilia Insinga y Roberto "Robertito" Funes Ugarte, pero el debut no logró despegar en el rating y sumó, además, un aluvión de comentarios negativos en redes sociales, muchos de ellos dirigidos puntualmente a la ex periodista de TN.

La convocatoria de Insinga fue una de las apuestas del nuevo director de la señal, Nico Bocache, que llegó al canal de La Nación proveniente de C5N con la misión de reformular la pantalla. Junto a Insinga, eligió a Funes Ugarte para completar una dupla que, según se anunció, buscaba combinar "la rigurosidad de la información con la calidez y el humor" de sus conductores.

Para el estreno también se renovó la estética del estudio, que combina elementos visuales que recuerdan tanto a Canal 9 como a TN, y se armó un panel nuevo alrededor de la pareja de conductores. Sin embargo, ninguno de esos cambios alcanzó para revertir el número: el debut de "Mañanas mías" midió en "rayita", es decir, en niveles de rating prácticamente indetectables para las mediciones tradicionales.

En redes, el rechazo se hizo sentir rápido. Un usuario escribió: "No esperaba menos… NADIE QUIERE VER A ROSCA FLOJA y menos en el desayuno o antes de ir a trabajar", en referencia al apodo despectivo que circula desde hace tiempo contra Funes Ugarte. Otro comentario, con tono más irónico, resumió el clima: "Otro más que triunfa en el fracaso".

El dato golpea más fuerte si se lo compara con el historial reciente de esa misma franja horaria. Las marcas que dejó el debut de Insinga y Funes Ugarte están, incluso, por debajo de las que supieron cosechar este año Hugo Macchiavelli y Viví Valles, los conductores que venían al frente de las mañanas de LN+ antes del cambio. Y la comparación se agranda si se pone el foco en la franja de la tarde: los nuevos números quedan muy lejos de los que supo hacer Horacio Cabak el año pasado, hoy líder indiscutido de ese horario en A24.

El combo de rating bajo y rechazo digital complica el arranque de una apuesta que la señal había presentado con gran expectativa. "Mañanas mías" se emite de lunes a viernes desde las 6.45, antecedido por "La pre mañana", con Matías "Chiquito" García y Abigail Oliverio, y seguido por "Buen día Nación", con Francisco "Pancho" Olivera y Paula Rossi. La dupla, que se conoce hace años pero nunca antes había compartido pantalla ni trabajado codo a codo, deberá esperar a las próximas mediciones para saber si el mal arranque fue apenas un traspié inicial o el anticipo de un problema más profundo para la franja.