El desahogo de la esposa de Kicillof: "Momentos de mierda nos hicieron pasar"

Hoy Axel fue sobreseído en una causa por enriquecimiento ilícito presentada en el 2015 por un abogado del Pro e impulsada por Bonadío. No sé si descorchar un vino y celebrar; ponerme a llorar para descargar todos los momentos de mierda que nos hicieron pasar estos miserables del macrismo y del Poder Judicial; o simplemente decir "se hizo justicia" y seguir para adelante, como siempre. Deseando de corazón que todxs aquellxs que también padecen denuncias infames por persecución política encuentren justicia. Nunca Más a la persecución judicial.