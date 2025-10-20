El ex diputado que le regaló un frasco de marihuana en vivo a Rebord

En la previa a las elecciones legislativas, el ciclo Dominbord de Tomás Rebord en BLENDER reunió a un importante panel político: Florencio Randazzo, Fernando Gray, Martín Lousteau, Daniel Lipovetzky, Estefanía Pozzo y Esteban Paulón. El programa, centrado en analizar estrategias de campaña, terminó convertido en escenario de uno de los momentos más comentados de la noche. Lipovetzky, exdiputado nacional por Juntos por el Cambio, sacó un frasco de marihuana medicinal y se lo obsequió a Rebord en vivo. El gesto, entre lo cómico y lo provocador, desató risas, aplausos y un debate que rápidamente se volvió viral.

Como es tradición en Dominbord, los invitados llevaron regalos simbólicos. Entre ellos destacaron los Peronachos, unos nachos con sabor a choripán elaborados por Saludables SRL, de Haedo. El producto, que dispone íconos del peronismo en su packaging, nació como una broma entre su dueño y su padre radical y terminó siendo un fenómeno de redes. En plena recesión, logró recuperar ventas y mantener empleos.

El verdadero impacto llegó con Lipovetzky. Conocido por haber impulsado la polémica Ley de Alquileres (N° 27.551, 2020), que buscó proteger a inquilinos con contratos de tres años y aumentos regulados por el Índice de Contratos de Locación, el exdiputado asumió en 2023 que la norma había sido “un error”. Los cambios introducidos en el Senado y el contexto inflacionario redujeron la oferta y encarecieron los precios.

Pero su aparición televisiva tuvo otro eje. “Te traje un regalo, Tomás: un frasco de lechuga del diablo. Es de un amigo, de la mejor calidad”, dijo, mostrando el frasco ante cámara. La marihuana provenía de un cultivador inscripto en el REPROCANN, el registro oficial que permite el autocultivo y uso medicinal del cannabis regulado por la Ley 27.350.

Lipovetzky cerró con una frase que encendió el debate: “Está bueno discutir la legalización, como hizo Uruguay”. El país vecino, pionero en regular el consumo recreativo en 2013 bajo la presidencia de José Mujica, logró reducir el mercado negro y recaudar millones en impuestos, aunque aún enfrenta limitaciones en la oferta estatal.