Archivo viral de Milei en el Día de la Madre: "Para mí, mis padres están muertos"

Un evento familiar como la celebración del Día de la Madre fue el tópico más utilizado en las redes sociales argentinas este domingo. La tendencia celebratoria también reavivó distintos videos y fotografías de encuentros entre madres e hijos que se compartió en el mundo virtual. Pero, además, coincidiendo con la efeméride, fue viral un fragmento discordante de un reportaje a Javier Milei hablando de sus “progenitores”, editado por el usuario @cyranofx.

En 2018, el conductor Andy Kusnetzoff entrevistó al entonces economista anarcocapitalista. Siendo una figura mediática emergente, poco sé sabia de la relación familiar de Javier Milei y su vínculo con sus padres, por lo que el periodista indagó en la vida personal del libertario. “No comparto con los valores morales y éticos de ninguno de los dos”, aseguró el actual presidente y agregó: “Para mí es como que ya no existen. De hecho a mi hermana le tengo prohibido hablarme de ellos”.

Tras la hipótesis de que se llegaran a encontrar en algún momento, planteada por el conductor, Milei reafirmó: “Para mí, están muertos”. La relación del presidente con sus padres ha sido, a lo largo de los años, una de las facetas más conflictivas y comentadas de su vida personal, especialmente con su padre, Norberto Milei.

En distintas entrevistas, Milei describió a su padre como una figura autoritaria y violenta. Llegó a afirmar que sufrió maltratos físicos y psicológicos durante su infancia, lo que marcó profundamente su carácter y su manera de relacionarse con el mundo. “Mi infancia fue un infierno”, dijo en una ocasión, al recordar los episodios de agresión que —según su testimonio— lo llevaron a distanciarse por completo de sus padres durante décadas.

Con su madre, Alicia Lucich, el vínculo fue menos confrontativo, pero también estuvo atravesado por largos años de silencio. Milei reconoció que el quiebre familiar fue total: en un momento de su vida dejó de verlos y hasta pidió ser “borrado” de la familia. Durante ese tiempo, su hermana Karina Milei se convirtió en su única referencia afectiva estable. El acercamiento con sus padres recién se produjo muchos años después, ya cuando su carrera política empezaba a tomar relevancia.

En 2021, durante la campaña electoral que lo llevó a convertirse en diputado, Milei contó que había vuelto a tener contacto con ellos y que la relación estaba “en proceso de sanación”. Tras su asunción como presidente, tanto su madre como su padre participaron de algunos actos oficiales y encuentros familiares, aunque sin una exposición pública significativa.

Para el Día de la Madre, la cuenta de X del jefe de Estado compartió el siguiente mensaje: “¡FELIZ DÍA DE LA MADRE…!!!”, acompañado de una tira gráfica del humorista NIK referido al tema. Más allá de lo sintético del escrito, la narración visual creado por Cristian Gustavo Dzwonik y compartida por el presidente deja entrever que los vínculos filiales todavía están latentes.