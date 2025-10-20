Video: en "Saturday Night Live" compararon a Milei con Austin Powers

“¿Te pone caliente, baby?”, la frase cómica que el personaje de Austin Powers utilizaba parta seducir a las mujeres en su saga cinematográfica fue aplicada al presidente Javier Milei. En Saturday Night Live, dentro del sketch humorístico de “Weekend Update” conducido por Colin Jost, el comediante se burló del parecido entre el mandatario argentino y el extravagante espía británico.

“El presidente de la Argentina, Javier Milei, fue visto aquí diciendo: 'if you make me horny, baby'”, lanzó el cómico compartiendo imágenes muy parecidas entre el líder libertario con anteojos y el personaje creado por Mike Myers. En su decimotercera visita a Estados Unidos, el mandatario albiceleste quedo en el centro de las miradas internacionales, tanto por su anuncio económico como por la parodia televisiva que el programa neoyorquino emitió el sábado.

El acuerdo económico con la administración de Donald Trump prevé una transferencia de 40 mil millones de dólares condicionada al resultado de las elecciones legislativas de medio término que se desarrollaran el 26 de octubre. El paso de Milei por Washington, no cumplió con las expectativas del mercado que mira con recelo como va a ser el aporte financiero de la gestión republicana para salvar los números en rojo de la economía argentina.

También buena parte de la prensa estadounidense observa la figura del presidente argentino, que combina los rasgos de fanatismo ideológico de la extrema derecha con una dependencia política a los lineamientos republicanos. "Trump anunció que enviará US$40.000 millones para Argentina. Porque, si la historia sirve de guía, muchos funcionarios de Trump terminarán huyendo hacia la Argentina”, lanzó Jost, comparando a los dirigentes del trumpismo con los jerarcas nazis que huyeron hacia Sudamérica posterior a la Segunda Guerra Mundial.

La reunión entre los Jefes de Estados, celebrada el martes en la Casa Blanca, fue presentada por ambos gobiernos como un gesto de alianza estratégica. “Si Milei gana, estaremos cerca; si no, nos vamos”, fue la frase atribuida al magnate norteamericano y ex conductor del reality show The Apprentice por los medios estadounidenses. "No quisiera que se hicieran tantas relaciones con China, ni que intervengan en las fuerzas armadas”, remarcó.

Por su parte, Javier Milei, en una postura que se asemeja al personaje de Austin Powers, se autocelebró en exceso el encuentro. “Nos permite transitar tranquilos y demostrar al mundo que las ideas de libertad funcionan”, aseguró el líder libertario. Un comportamiento que los creativos de SNL, con más de 50 años de trayectoria haciendo humor en la pantalla chica norteamericana, no la dejaron pasar y lo tomaron en cuenta para parodiarlo en su programa televisivo.