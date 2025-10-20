Majul anunció que su socio Gerardo Werthein deja el Gobierno

El próximo domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas nacionales de medio término, donde los argentinos deberán elegir 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación, en una contienda electoral signada por el escándalo de José Luis Espert y su renuncia a la candidatura por La Libertad Avanza de provincia de Buenos Aires. La renovación de la mitad de la Cámara Baja y un tercio del Senado, sumado a la mala performance del oficialismo en las elecciones provinciales, es una preocupación constante en el gobierno de Javier Milei que golpea de lleno a todo el gabinete libertario.

A raíz de esto, en su ciclo televisivo de La Nación+, Luis Majul anunció que un funcionario clave dejará su puesto tras las elecciones generales del domingo. "El canciller Gerardo Werthein le comunicó al Presidente que va a renunciar a partir del lunes 27 de octubre", contó el periodista y dejando entrever que el ministro “no desea compartir un Gabinete” con Santiago Caputo. Según el conductor de La Cornisa, el asesor estrella de Javier Milei pasaría a conformar la principal mesa ministerial, algunas fuentes indican como futuro Jefe de Gabinete en lugar de Guillermo Francos.

Desde hace semanas, Gerardo Werthein es señalado por los activistas digitales de Santiago Caputo como el responsable de las desinteligencias en el manejo comunicacional que el presidente Donald Trump expuso en sus declaraciones públicas. El mandatario norteamericano sostuvo que los resultados de las elecciones nacionales condicionaría la ayuda financiera de EE. UU. al país, lo que trajo una reacción pesimista en los mercados. Si bien la Casa Blanca se retractó y corrigió los dichos del presidente, la volatilidad de los activos nacionales y del sistema económico es observado con recelo en todo el mundo. Esta exposición dejó al canciller en una situación compleja para formar parte en las próximas negociaciones entre las dos naciones.

“Si tan solo tuviésemos un canciller que en vez de andar llamándolo a Luis Juez para pedirle 'perdón' por las boludeces que dijo un gordo boludo en Twitter, escuchara lo que viene diciendo Donald Trump respecto del tema, o mejor, escuchará el resumen de lo que viene diciendo Donald Trump en La Misa, la cosa hubiese sido distinta”, escribió Daniel “Gordo Dan” Parisini en su cuenta de X. El principal espadachín digital de Santiago Caputo viene desgastando la imagen del funcionario desde hace tiempo. El influencer libertario había deslizado que el responsable de las declaraciones del estadounidense era de Werthein, señalando que el ministro siempre tuvo mejores relaciones con la oposición demócrata en desmedro de los intereses de la derecha republicana.

Por otro lado, muchos creen que la primicia que Majul ofreció en pantalla chica viene como fuente del propio canciller, teniendo en cuenta el vínculo societario que une al periodista con el funcionario nacional. El 17 de abril de 2023, el conductor televisivo, junto a la empresa FLY TDF S.A., presentó una carta oferta para la adquisición de Radio Panda SRL, firma que tenía en sus manos la frecuencia 107.9, que por esos tiempos era Radio Berlín. Tanto Gabriel Hochbaum como el ministro de Relaciones Exteriores de Javier Milei, forman parte de la sociedad FLY TDF S. A. desde el 2023.

El Grupo Werthein es uno de los holdings más grandes del país y es propietario de diversas empresas de distintas actividades, tanto en Argentina, como en Reino Unido y EE. UU. . El ex embajador en Estados Unidos de la administración libertaria y amigo personal de Bill Clinton, es accionista del diario El Cronista y el multimedio uruguayo El Observador. En 2021, el emporio Werthein adquirió el 100% de Vrio Corp, que está integrada por la compañía de telecomunicaciones DirecTV Argentina, que a su vez es propietaria de la empresa Torneos, que maneja la señal deportiva TyC Sports.