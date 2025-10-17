Pelea en C5N entre Pablo Duggan y Mariana Brey: "Callate un minuto por favor"

Un tenso cruce marcó el programa "Duro de Domar" de C5N este jueves, cuando el conductor Pablo Duggan y la periodista oficialista Mariana Brey protagonizaron un fuerte intercambio en vivo. Todo comenzó durante un debate sobre las declaraciones de la candidata Karen Reichardt, quien calificó al electorado opositor de padecer “una enfermedad mental”.

Brey repudió esas palabras, pero señaló también comentarios previos de su compañero Alejandro “Pitu” Salvatierra, a quien acusó de haber sugerido que “a cualquier ciudadano que vota a la derecha hay que matarlo”.

Duggan, visiblemente irritado, interrumpió con un tajante “Callate un minuto, por favor”, elevando el tono del intercambio. Brey reaccionó acusándolo de “mala leche” por no haber cuestionado con igual firmeza a Salvatierra, cuyos dichos —según ella— habían ocurrido “hace muy poco tiempo y ya siendo electo legislador”. Duggan defendió a su colega y negó las acusaciones: “Él nunca dijo eso ni opina de esa manera”.

La discusión se tornó personal, con Brey advirtiendo: “Me estás interrumpiendo y dando vuelta las cosas, sabés que eso no me gusta”, y Duggan replicando: “No me des vuelta las cosas porque terminamos mal”, dejando entrever fricciones previas en su relación laboral. El resto del panel intentó intervenir sin éxito y el clima de tensión persistió. El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios comentaron la intensidad del enfrentamiento y la defensa de Salvatierra. No es la primera vez que Duro de Domar muestra roces entre sus figuras, pero este cruce, con tintes personales y acusaciones cruzadas, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada televisiva.