Friday 17 de October, 2025
Radio Perfil | Logo Perfil

POLíTICA | Hoy 11:20

En fotos: la periodista argentina que captó la atención de Trump

Nieves Zuberbühler, periodista argentina en Nueva York, captó la atención de Donald Trump en la Casa Blanca con un comentario que se volvió viral.

Nieves Trump | Foto:CEDOC
Nieves Trump | Foto:CEDOC

Nieves Zuberbühler, periodista argentina de 38 años, se convirtió en la protagonista inesperada de la conferencia de prensa durante la visita de Javier Milei a la Casa Blanca. Mientras intentaba felicitar a Donald Trump por el acuerdo de paz en Medio Oriente, el presidente estadounidense la interrumpió con un tono curioso: “¿Sos argentina?”. Su respuesta afirmativa desató una reacción que se volvió viral: “Me encanta la Argentina…”, exclamó Trump, generando risas entre los presentes. No conforme, añadió un comentario mordaz contra la cadena ABC, afirmando que los argentinos le gustaban “más que ABC Fake News”. Este intercambio, lleno del característico estilo de Trump, convirtió a Zuberbühler en el centro de atención y en uno de los momentos más comentados del evento.

Nieves Trump

Corresponsal de TN y El Trece en Nueva York, Zuberbühler ha forjado una sólida carrera internacional. Proveniente de una familia de la alta sociedad argentina, es hija de Ignacio Zuberbühler y Marina Blaquier, y nieta de Malena Nelson Hunter de Blaquier, una figura icónica por su elegancia. Graduada con honores en periodismo en la Universidad Austral, completó un máster en New York University y trabajó en el prestigioso 60 Minutes de CBS, donde ganó dos premios Emmy. Desde 2020, cubre temas internacionales y entrevistas de alto perfil, consolidándose como una voz destacada del periodismo argentino en el exterior.

Nieves Trump

En lo personal, Zuberbühler estuvo casada con el magnate colombiano Julio Mario Santo Domingo III y, desde 2022, con el empresario sudafricano James Wyman, con quien tiene una hija y espera un segundo hijo. Sus lazos familiares la conectan con figuras como Andrea Casiraghi y Nacho Figueras, amigo del príncipe Harry. Su carisma, trayectoria y el reciente episodio con Trump la posicionan como una figura clave en el escenario global, representando a la Argentina con profesionalismo y presencia.

Nieves Trump

Galería de imágenes

En esta Nota

Franco Guareschi

Franco Guareschi

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "Política"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil