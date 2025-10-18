Exclusivo: cómo se gestó, paso a paso, el salvataje de Trump a Milei

En febrero de este año comenzó a gestarse uno de los movimientos más estratégicos de la política exterior argentina. El 12 de febrero, por pedido de Santiago Caputo, la SIDE firmó un contrato con la consultora de lobby Tactic Global, del noreamericano Barry Bennett y el argentino Leonardo Scatturice. En ese momento la firma aún no estaba registrada ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos -su inscripción llegaría recién en mayo-, pero ya operaba como agente de intereses extranjeros, también contratada por el gobierno de Vietnam.

El acuerdo con la SIDE coincidió con un proceso de acercamiento sin precedentes entre Milei y el trumpismo. Diez días después, el 22 de febrero, Milei pudo saludar a Trump en la convención de la CPAC, el congreso anual de la derecha norteamericana. Fue el primer contacto público que selló una relación política que rápidamente se transformaría en un puente operativo entre Buenos Aires y Washington.

El 25 de marzo, Bennett aterrizó en la Casa Rosada. El ex asesor de campaña de Trump se reunió con Santiago Caputo. Se habló de “cooperación económica y comercial”, pero la visita coincidía con la necesidad del gobierno de Milei de conseguir oxígeno financiero y respaldo político externo en medio del ajuste y la crisis social.

Menos de un mes después, el 14 de abril, llegó a Buenos Aires el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. Y, en paralelo, viajó también el inversor Rob Citrone que llegó en el avión de Scatturice, junto a toda la comitiva de Tactic para acompañarlo en la reunión con el presidente Milei. Discovery Capital, el fondo de Citrone, no es solo un inversor importante para la Argentina. Es también un cliente importante de la consultora de Scatturice y Bennett.

El 4 de mayo, el ex presidente estadounidense envió un emisario para discutir el esquema de aranceles con Argentina. Washington buscaba garantizar condiciones preferenciales para sus empresas y, a cambio, ofrecía apoyo diplomático y un eventual alivio financiero. Apenas un mes más tarde, el 4 de junio, Bennett regresó al país para avanzar en los detalles. Unos días después, el 11 de junio, una foto lo mostró junto a Scatturice y Trump: era la consagración pública de una alianza de negocios y poder.

El 28 de julio, ambos operadores celebraron el anuncio de un acuerdo para el Visa Waiver, el programa que exime de visado a los ciudadanos de países aliados de Estados Unidos. Un día después, Bennett lo celebró en su cuenta de la red social X: “Pasar a viajar sin visa con Argentina es una gran declaración de amistad entre nuestros países. ¡Milei va por otro gran triunfo!”.

El 1° de agosto, el gobierno norteamericano impuso aranceles del 10 por ciento a las exportaciones argentinas, aunque dejó abierta la negociación para exceptuar un centenar de productos.

El 16 de septiembre, Bennett reapareció en la CPAC de Paraguay, donde compartió escenario con referentes libertarios de la región y operadores del entorno de Milei. El encuentro fue crucial, porque el presidente argentino venía de un fuerte golpe electoral y allí Bennett se comprometió a conseguir una reunión con Trump. Cuatro días después, el 20 de septiembre, la Presidencia argentina anunció que la reunión con Trump se concretaría el 23 de septiembre en Nueva York, durante la Asamblea General de la ONU. Fue otra muestra de la capacidad de gestión de Bennett. Cuando se produjo el encuentro, el lobbista escribió en su cuenta de la red social X: “Mal día para el socialismo argentino que se esforzó por desplomar la moneda. La libertad es a largo plazo. ¡Gracias, presidente Trump!”.

En octubre, el intercambio se aceleró. El 7 de ese mes, Bennett arribó al país en el avión de Scatturice, aquel jet que había quedado envuelto en la polémica por el viaje de su socia Laura Arrieta que entró al país sin que se revisara su equipaje. Se quedó haste el 13 en Buenos Aires.

