Cómo Scott Bessent se convirtió en el "moderador" entre Trump y Milei

En el nuevo eje Trump-Milei, Scott Bessent cumple un papel decisivo: es el rescatista de las turbulencias que genera el propio Donald Trump. Cada vez que el presidente estadounidense lanza declaraciones altisonantes que agitan los mercados o ponen en duda la solidez del vínculo con Buenos Aires, Bessent debe salir a desactivar la crisis.

Lo hace desde X, en entrevistas con Bloomberg o CNBC, donde traduce las frases de Trump al lenguaje de la estabilidad financiera. Como secretario del Tesoro y viejo gestor de fondos, Bessent actúa como amortiguador entre la política y los mercados. Su tarea es contener la volatilidad, tranquilizar a los inversores y persuadir a la oposición en Washington de que el rescate a la Argentina no es una aventura ideológica, sino una apuesta estratégica.

En la práctica, Bessent rescata tanto a Milei como a Trump: al primero, de los efectos de su aliado imprevisible; al segundo, de sus propias palabras.