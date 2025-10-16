Los trolls del Gobierno atacan a Fantino por despegarse de Milei y lo bautizan "Fantibio"

En medio de la crisis económica y social que atraviesa la Argentina, Alejandro Fantino, uno de los primeros y más fervientes defensores mediáticos de Javier Milei, marcó un quiebre en su vínculo con el presidente. En su programa Neura, criticó con dureza el uso que Milei hace de la palabra “esfuerzo” para describir los sacrificios que el Gobierno exige a la ciudadanía. En un editorial cargado de emoción, dijo: “Si se enoja por esto Javier es porque yo estaba en el barco equivocado. Javi, no usés más la palabra esfuerzo. Vos mismo venías a Neura conmigo, rompíamos a la clase política, vos la llamás ‘casta’. La casta no hace esfuerzo, no sabe lo que es el esfuerzo. Van al Banelco y escupe el billetito pase lo que pase. Yo hoy me siento muy mal, me siento pésimo a nivel salud. Estoy congestionado, me duele la cabeza, tuve vómitos a la tarde. Estoy hace varios días así y estoy acá porque es mi laburo, porque tengo que estar, porque es mi empresa y porque le metemos para adelante”.

La declaración, en un contexto de inflación desbordada y malestar social creciente, reflejó el contraste entre el sacrificio cotidiano de la gente y una dirigencia percibida como ajena a esa realidad. Fantino, visiblemente afectado, usó su propia situación como ejemplo del esfuerzo real frente a la comodidad de la “casta”.

El comentario marcó un giro en una relación de años. Desde 2016, cuando lo invitó a Animales Sueltos tras un almuerzo en el que Milei lo deslumbró con un libro de Keynes subrayado, Fantino fue clave en su ascenso. En 2023, tras las PASO, Milei lloró en Neura al agradecerle por haberlo “visto” cuando otros lo ignoraban, y hasta le regaló el borrador manuscrito de su discurso victorioso. En abril de 2025 compartieron una entrevista de casi cinco horas, donde el presidente lo comparó con Messi y cantaron juntos. En agosto, luego de una jornada financiera turbulenta, Milei volvió al programa para hablar de su sueño de reelección, con Fantino como confidente mediático.

Tras su editorial, las redes se llenaron de insultos. Los trolls libertarios lo apodaron “Fantibio” por su supuesta falta de lealtad. “Claro, para Fantino los logros del gobierno no implicaron ningún esfuerzo”, dijo un usuario. “Chau Fanta, siempre fuiste tibio y ahora defendés comunistas”, sentenció otro.

El apodo “Fantibio” simboliza el castigo digital a quienes se apartan del discurso oficialista. Fuentes cercanas a Neura afirman que “Alejandro siempre fue independiente: apoya lo que considera justo y critica lo que no”. En plena etapa preelectoral, su viraje deja expuesta una grieta dentro del propio entramado mediático que solía acompañar al oficialismo.