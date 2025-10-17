Alberto Fernández, en modo Tanguito, se reencontró con su hijo Francisco: "El amor es más fuerte"

Alberto Fernández compartió una foto de su hijo Francisco, de tres años, en redes sociales, marcando un reencuentro familiar tras el regreso de Fabiola Yañez a la Argentina. En un mensaje de tono emocional, el expresidente escribió: “El amor es más fuerte. El regreso de Francisco me llenó de felicidad. Nos abrazamos, nos llenamos de amor, nos reímos, como debe ser entre un padre y un hijo.” En la imagen se ve al niño con una camiseta de Argentinos Juniors, gesto que simboliza cercanía y un vínculo afectivo recuperado.

Yañez, quien había denunciado a Fernández por violencia de género y residía en Madrid desde hace casi dos años, regresó al país hace dos semanas junto a su hijo. Francisco, bajo el cuidado de su madre desde diciembre de 2023, inició un proceso de revinculación asistida con su padre, primero de manera virtual y ahora de forma presencial, bajo la supervisión de la Secretaría de Infancia y en el domicilio de Fernández. Este reencuentro se produce en medio de dos causas judiciales: una civil por cuota alimentaria y otra penal por violencia de género, en la que el exmandatario fue procesado. El juez Julián Ercolini, a cargo del expediente, fue apartado del caso por posibles conflictos de interés.

El regreso de Francisco a la Argentina se debió a un motivo familiar imprevisto: un problema de salud de un allegado cercano a Yañez, según fuentes del entorno de la exprimera dama. La situación llevó a Yañez a decidir permanecer en el país por tiempo indefinido. En ese contexto, el proceso de revinculación entre padre e hijo, que ya se desarrollaba virtualmente, se intensificó con encuentros presenciales supervisados, reflejando un intento de recomponer el vínculo familiar.

El mensaje de Fernández, difundido en redes sociales, llega en un momento sensible y pone en primer plano una dimensión personal atravesada por tensiones judiciales. El reencuentro con su hijo representa un paso en ese proceso, aunque todavía condicionado por las causas en curso y por el complejo entramado emocional que envuelve a la expareja presidencial.