Milei desencajado con Trebucq: "Dejá de interrumpirme o andá a leer a la periodista de Clarín"

En un cruce televisivo que generó controversia, el presidente Javier Milei protagonizó un tenso intercambio con su amigo y periodista Esteban Trebucq durante una entrevista en LN+. El episodio ocurrió cuando Trebucq le consultó sobre una declaración de Donald Trump, quien había condicionado la ayuda económica de Estados Unidos a los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Visiblemente molesto, Milei respondió: “Si me interrumpe, agarre y haga la interpretación del Grupo Clarín, que tiene problemas y le gusta estafar a la gente.”

La tensión aumentó cuando Trebucq mencionó el tuit de Trump que explicitaba esa postura. Milei acusó a Clarín de descontextualizar las declaraciones del expresidente estadounidense para perjudicar a su gobierno y sostuvo que se trató de una interpretación maliciosa con fines políticos. No es la primera vez que el mandatario apunta contra el grupo mediático: mantiene una relación tirante con el diario, pese a que algunos de sus contenidos le resultan favorables.

El episodio profundiza la polarización del discurso presidencial. En actos recientes, Milei ha equiparado a Clarín con C5N, un canal históricamente crítico de su gestión. En un evento en el Movistar Arena, presentó un video generado con inteligencia artificial en el que unía a ambos medios bajo una misma lógica de manipulación. Sin embargo, la reacción contra Trebucq —a quien el mandatario considera un amigo— fue vista como un exceso, interpretado por analistas y usuarios en redes sociales como un signo de estrés o impulsividad.

El cruce se produce en un contexto económico delicado: la frase de Trump generó incertidumbre en los mercados, con una caída de USD 349 millones en las reservas y un incremento de la tasa de interés al 70%. Milei desmintió que la ayuda de Estados Unidos esté condicionada a los resultados electorales y negó presiones para tomar distancia de China. No obstante, el enfrentamiento con Trebucq expone las tensiones entre el poder político, los medios y los vínculos personales, en un escenario de campaña marcado por la sensibilidad y el desgaste.