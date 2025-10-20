El premio que casi le sacan a último minuto a Luis Caputo

El 16 de octubre, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fue distinguido por segundo año consecutivo con el premio al “Ministro de Finanzas del Año” otorgado por la revista LatinFinance, en un evento en Washington durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial. En la misma ceremonia, Santiago Bausili, presidente del Banco Central, recibió el galardón como “Mejor Presidente de Banco Central”. Sin embargo, el reconocimiento internacional a la gestión económica del gobierno de Javier Milei estuvo a punto de ser cuestionado y retirado a último minuto, según revelaciones que expusieron las tensiones detrás de la decisión.

De acuerdo con La Política Online, que citó una entrevista en Buenas Tardes China, Charles Newbery, editor asociado de LatinFinance, admitió las dudas surgidas tras la premiación. “No fue una decisión fácil”, explicó, señalando que el veredicto se basó en consultas con economistas y analistas internacionales que destacaron el crecimiento inicial durante la gestión de Milei. Pero reconoció un giro inesperado: “Tomamos la decisión antes de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, entonces cayó todo y dudamos si fue la decisión correcta”. La declaración reflejó la sorpresa ante el colapso económico posterior a la derrota electoral de La Libertad Avanza.

Las legislativas bonaerenses del 7 de septiembre marcaron un revés para el oficialismo, que obtuvo un 34% frente al 47% del peronismo. El resultado, interpretado como un referéndum sobre las políticas de ajuste, desató inestabilidad cambiaria y financiera. En Estados Unidos, el episodio reavivó el escepticismo sobre la fragilidad estructural del país y su dependencia de salvatajes externos. No es malo buscar un salvataje, es malo depender de un salvataje como ha hecho la Argentina en su historia reciente", advirtió Newbery.

El Ministerio de Economía celebró el premio en X, acompañando una foto de Caputo y Bausili con sus trofeos. En su discurso en Washington, Caputo dijo: “Esto es un reconocimiento para los argentinos que están haciendo un esfuerzo”. La frase generó polémica en un contexto de pobreza superior al 52% y medidas de ajuste cuestionadas por su impacto social.

La posibilidad de que LatinFinance haya considerado retirar el galardón expone la brecha entre el relato oficial y la realidad económica. Mientras el gobierno busca capitalizarlo como un respaldo internacional, las dudas de la revista y la inestabilidad de los mercados muestran que el reconocimiento llegó en medio de un panorama todavía frágil para la economía argentina.