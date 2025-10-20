La extorsión de “Fred” Machado al Gobierno y qué cosas sabe de Milei

El 5 de noviembre, un miércoles, es la fecha clave que tienen en sus cabezas los principales estrategas del Gobierno, aparte, claro, de la del 26 de octubre. Es que ese miércoles se consumará finalmente la extradición de “Fred” Machado a Estados Unidos, donde la Justicia de ese país ordenó su detención por supuesto narcotráfico y estafa. Machado, se sabe, es el empresario argentino que financió a José Luis Espert con 200 mil dólares en su campaña de 2019, le prometió al menos 800 mil más y le prestó su avión privado para sus viajes proselitistas. Y es además quien, un día antes de que la Corte Suprema aprobara que lo extraditen, le dio una nota a una periodista rionegrina, Carolina Fernández, que se conoció en las últimas horas. Ahí dice cosas terribles como la siguiente: “A Santiago Caputo le hago llegar un mensaje: ‘Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana’. La respuesta fue: ‘Mensaje recibido’”. Estaba blanqueando, ante la prensa, que había tenido contactos con lo más alto de la administración de Javier Milei para impedir que lo entregaran a la Justicia norteamericana. Y que, si eso no ocurría, él iba a cantar y “se caía el país”.

¿Qué sabe “Fred” Machado para lanzar semejante extorsión y pedir ayuda a los libertarios? En la entrevista también hablaba de una presunta ayuda económica a la campaña presidencial de Patricia Bullrich en 2023 y de sus supuestos vínculos con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. Y además se quejaba: “Espert no tendría que haberme negado. ¿Por qué me negó?”. Pero al que no mencionó, por ahora, es al Presidente. La pesadilla que persigue al Gobierno es que, una vez deportado a Estados Unidos, el empresario decida convertirse en colaborador de la Justicia norteamericana para mejorar su situación procesal y avance sobre los integrantes de la administración mileísta. En los tribunales de Nueva York, recordemos, ya se investiga a Milei y a su hermana Karina por la criptoestafa de Libra. Está por verse si el escudo protector del presidente Donald Trump puede hacer zafar a sus amigos argentinos en esas pesquisas.

Pero, ¿en qué podría comprometer Machado a Milei en caso de transormarse en un arrepentido? La elucubración que hacen en algunos despachos del poder -en los que conocen de primera mano el vínculo del Presidente con Espert- es la siguiente: el calvo economista fue quien inició a Milei en la política en la campaña de 2021, a cambio, según él mismo reconoce en privado, de una mensualidad. “Porque Javier necesitaba la plata, por eso acepta meterse en política”, lo han escuchado explicar a Espert. Y la pregunta, entonces, su vuelve inevitable: ¿Milei sabía cuál era el origen de la generosa suma que mensualmente le pagaba su socio? ¿Era planta aportada por “Fred” Machado? Y una gigantesca duda más: ¿por qué se da la maldita coincidencia de que Espert, Milei y Machado comparten el mismo abogado, Francisco Oneto? ¿No es demasiado obvia y obscena toda esta historia?

Una consideración final. En el reportaje en el que lanzó su extorsión, Machado lo menciona al asesor estrella Santiago Caputo como receptor de sus reclamos, aunque claramente, vía Oneto, tenía línea directa con el Presidente. Es probable que lo haya hecho por dos razaones. La primera: preservar a Milei y no jugar esa carta antes de tiempo, porque le sirve de amenaza latente. La segunda razón: Caputo es quien habría recibido la queja del gobierno estadounidense sobre la inclusión de un político con supuestos vínculos narcos en la principal boleta electoral libertaria, un tema muy sensible para Washington. El que le habría planteado el problema al asesor es Leonardo Scatturice, el lobbista al que contrató con la SIDE para que aceitara la relación con Trump. El socio de Scatturice es Barry Bennett, un amigo y ex asesor del presidente norteamericano, y artífice del salvataje de los republicanos a los libertarios.

Según esa lógica, Espert no solo cayó en desgracia por la presión de las encuestas, sino también por un pedido puntual que desde el Norte le habrían transmitido a Caputo.

“Fred” Machado tomó nota de eso. Y promete venganza.