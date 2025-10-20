Santilli sobre la boleta: "Vas a encontrar una foto de una persona que bajó su candidatura"

La Libertad Avanza presentó un nuevo spot de campaña en medio de la confusión generada por la escándalosa salida de José Luis Espert de la competencia electoral. Con Diego Santilli y Karen Reichardt como protagonistas, el video busca orientar a los votantes bonaerenses sobre cómo identificar y marcar correctamente la boleta del oficialismo en las elecciones del 26 de octubre. La pieza, difundida en redes y medios digitales, intenta reforzar la presencia del partido en la provincia más poblada del país, tras el cambio de figuras en la lista.

En el mensaje audiovisual, tanto Santilli y Reichardt explican que La Libertad Avanza se encontrará en la primera columna de la boleta única, identificada por el color violeta y el símbolo del águila.“Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura”, dice el exdirigente macrista, evitando nombrar al diputado liberal. La situación incomoda que debe esquivar Santilli en la propaganda, tratando de simular el ninguneo a Espert, que bajo su postulación tras conocerse su vinculo comercial con el narcotraficante Fred Machado, es tan evidente que las redes sociales estallaron con memes y editados.

Como si fuera poco, el eslogan elegido en la campaña es “para votar al colorado, marcá al pelado”, haciendo un juego "humorístico" con su cabellera pelirroja y la calvicie de Espert, quien había encabezado originalmente la candidatura. Ademas, en modo pedagógico, Santilli explica como marcar el casillero correspondiente. El mensaje cierra con la frase “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, en clara alusión a la disyuntiva que plantea el oficialismo entre continuar el rumbo del gobierno de Milei o regresar al pasado.

La difusión del spot coincidió con la oficialización judicial de la nueva lista bonaerense de La Libertad Avanza, encabezada por Santilli. La Cámara Nacional Electoral había rechazado poco antes un pedido del partido para reimprimir las boletas y reemplazar la imagen de Espert por la del nuevo candidato, al considerar que la solicitud era “extemporánea, materialmente imposible y jurídicamente improcedente”.

El fallo, firmado por los jueces Ramos Padilla, Jorge Di Lorenzo e Hilda Kogan, advirtió que permitir la reimpresión “abriría la posibilidad de reclamos sucesivos y generaría incertidumbre sobre actos ya concluidos, afectando la confianza pública en el desarrollo del proceso electoral”. Por esa razón, el tribunal consideró indispensable preservar la estabilidad del calendario y evitar cualquier modificación que altere el normal desarrollo de los comicios del 26 de octubre.