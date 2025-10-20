Trebucq al rescate: su gesto para que Milei disimule sus "dedos locos"

Un fragmento de la entrevista de Javier Milei con Esteban Trebucq en LN+ se ha viralizado en redes, destacando un gesto sutil del periodista. En el video, se ve cómo Trebucq interviene discretamente al notar los "dedos locos" de Milei, un tic con movimientos extraños de las manos, alertándolo con un gesto propio. Milei, captando la señal, ajusta su postura y sigue hablando, reflejando un intento de apoyo mutuo capturado en el clip.

Este tic de los "dedos locos" saltó a la luz a comienzos de octubre, durante un discurso de Milei en la Rural, donde sus movimientos descoordinados atrajeron atención y generaron comentarios en redes. Algunos sostienen que el hábito se manifiesta especialmente cuando Milei no tiene su famosa libreta de apego, un accesorio que lo acompaña desde sus días como economista televisivo. Con las manos libres, el tic se hace más evidente, revelando un rasgo nervioso que marca sus apariciones.

Sin embargo, en otro tramo de la misma entrevista del 16 de octubre, la tensión aumentó. Trebucq le preguntó por una declaración de Donald Trump, quien había supeditado la ayuda económica de Estados Unidos a los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Cabe destacar que Milei había acusado a Clarín de descontextualizar esas palabras para perjudicar a su gobierno. Ante la mención del periodista, Milei estalló: “Dejá de interrumpirme o andá a leer a la periodista de Clarín”. El exabrupto llamó la atención, especialmente por el apoyo histórico de Trebucq al presidente.

El desgaste de Milei es cada vez más notorio. Según los analistas Pablo Caruso y Carlos Heller del programa QR de Bravo TV (PERFIL), el Presidente atraviesa un desgaste profundo y que el oficialismo ‘se dedica a emparcharse a sí mismo’. “Hoy, el presidente está más ocupado en explicar sus propios pasos que en gobernar”, sentenciaron.

El gesto de Trebucq contuvo el tic momentáneamente, pero la entrevista expuso fisuras y el agotamiento presidencial. En un gobierno donde la imagen es clave, estos episodios podrían ser señales de un liderazgo bajo presión.