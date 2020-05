El fuerte cruce de Marcelo Tinelli con una ex funcionaria del PRO

Marcelo Tinelli volvió al centro de la escena, este jueves, tras publicar un fuerte mensaje contra el gobierno de Mauricio Macri. Pero no le bastó con el descargo, entre los cientos de mensajes que recibió, identificó el de una ex funcionaria del PRO con quien tuvo un intercambio intenso.

“Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la AFIP”, inició el tuit el famoso conductor de televisión. Y agregó: “Tenían un aparato del Estado, que pagábamos nosotros, para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse. #SiSePuede”.

La ex subdirectora de AFIP y actual jefa de despacho de la Presidencia de la Cámara de Diputados, Jimena de la Torre, le contestó con fiereza: “Como alta funcionaria de AFIP que fui, pido que no difame impunemente”. Y completó: “No es cierto que la AFIP se usara para apretar. Jamás se utilizó la información para armar carpetazos como lo hacia Cristina Kirchner. AFIP se gestionó en base a procesos reglados sin discrecionalidad”.

Pero cuando nadie lo esperaba, Tinelli respondió. El conductor no le quiso dejar pasar la crítica a la ex funcionaria y le metió más profundidad al asunto. “Jimena, se nota que como alta funcionaria de la AFIP que fue, no estaba al tanto de los aprietes de sus superiores. Acá le mando una foto de un archivo de su compañero Mecicovsky, donde se muestra que buscaba info mía, para después apretar. Tengo más pruebas. Y la Justicia también”.

Sin embargo, De la Torre cerró el asunto haciendo referencia a ella misma y a la causa que nombró el conductor: “Verás que ese escrito es del 2016, yo estuve en AFIP en 2018 y 2019. Sin embargo, imagino q recordarás que en esa causa se probó que las dos computadoras que mencionas habían sido manipuladas implantándoseles pruebas falsa. Todo probado en la justicia”.

Tinelli le escapa al perfil bajo. Luego del debate que se produjo alrededor de su persona y su familia, cuando fueron a pasar parte de la cuarentena al sur del país, ahora vuelve a meterse en el ojo de la tormenta con un fuerte tuit contra la gestión de Macri.