"El Loco", libro premiado por FOPEA

El 22 de junio de 1996 este medio sacó una tapa con el título “Herr Ministro”. En ella se veía a un joven Rodolfo Barra -en aquel momento a cargo de la cartera de Justicia- levantando el brazo en una reunión nazi. Desde que salió esa nota hasta que Carlos Menem le pidió la renuncia pasaron dos meses. Salvo Página/12, que un tiempo después descubrió que Barra había atacado una sinagoga, ningún medio cubrió la noticia. Ni uno, lo que debe haber sido sorprendente para sus lectores -en una época pre internet- cuando tuvieron que comunicar que el ex nazi dejaba su cargo sin haber levantado antes el tema.

Ese es el primer acto. El segundo es más actual. En mayo del 2022 este medio publicó en su tapa todos los plagios que había hecho Javier Milei en su entonces último libro, “Pandenomics”, una investigación de Tomás Rodríguez. Era un tema central, ya que desnudaba la idea del libertario de ser un economista de fuste (nadie que sabe necesita copiarse) y su tesis de que venía a terminar con los “que roban” (el plagio es un delito en el Código Penal). Desde esa publicación hasta este cierre, ni una sola vez le preguntaron sobre el tema en las miles de entrevistas que Milei dio. Como se probó en el debate pre ballotage, en el que Massa le espetó el asunto en la cara, era un tema más que jugoso para una nota: aquella noche fue de los tópicos más buscados en Google.

Se podría incluir otro capítulo más, aunque este es extremadamente trágico. En septiembre de 1991 NOTICIAS publicó la primera nota que se escribía sobre Alfredo Yabrán. En los años que siguieron ni uno solo de los grandes medios lo investigó, y recién lo “descubrieron” cuando Cavallo lo denunció desde el Congreso. Eso fue a fines de 1995, meses antes de la foto que le haría José Luis Cabezas al oscuro empresario en Pinamar.

Esta historia se divide en tres actos a través del tiempo, pero una línea la une: la del periodismo. O, quizás mejor dicho, la del periodismo que brilla y grita por su ausencia.

El viernes 1° -el mismo día en que se conoció que Milei designó a Barra en su Gobierno- FOPEA eligió a “El Loco” como el mejor libro de investigación del año. Fue un texto que tuvo como inicio estas páginas, desde donde empecé a seguir a Milei en el arranque del 2021. Y es, tal como entendió FOPEA, un trabajo de investigación que no nace de una mirada ideologizada, politizada y mucho menos partidizada. Los datos que se recogen en el libro presentan una conclusión inapelable: es una verdadera incógnita si Milei, un líder inestable, está capacitado para conducir un país tan inestable como este. Quizá si NOTICIAS no hubiera sido, otra vez, de los pocos medios en investigarlo, se hubiera conocido más esta realidad.

por R.N.