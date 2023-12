Ofelia Fernández y su tributo a Miley

“No pensaba que a los 19 iba a llegar acá. Para mí, la política es… ah, re flasheaba documental”, son las primeras palabras del video de despedida de Ofelia Fernández, tras la finalización de su mandato como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. La grabación, subida a su cuenta de X, dispone de un editado de sus cuatro años en el recinto parlamentario, acompañado de algunos dichos del periodista Eduardo Feinmann, refiriéndose a la joven, en su noticiero.

En las elecciones generales de 2019, con tan sólo 19 años, Fernández ofició como la legisladora más joven de América Latina. La integrante del Frente Patria Grande hizo, en casi 5 minutos, un repaso de su carrera política. Distintas secuencias de las sesiones ordinarias del parlamento porteño se suman al video. En general, son fragmentos en el que Fernández “invita” a las otras bancadas a sumarse al debate de diferentes propuestas legislativas.

“A los que me votaron en aquel entonces, a los compañeros y compañeras de siempre, quiero decirles muchas gracias, y a algunos de los demás, prepárense porque a partir de ahora no me pueden correr con nada. Resulta que muchas de las cuentas que me bardeban incansablemente por Twitter sin nombre ni apellido, ahora son diputados y diputadas por el señor Javier Milei", expresó Ofelia Fernández en el cierre del video.

“Ahora yo les pago el sueldo, así que cuiden a la Argentina, que también la vamos a estar cuidando nosotros. Si les molestaba que entre a la política con 19 años, los tengo que corregir: yo entré con 13 años a la militancia política. Eso es lo importante y eso es para siempre. Recién arranco, así que nos estamos viendo”, concluyó la dirigente kirchnerista.

Sin embargo, la frutilla del postre de la grabación vendría inmediatamente después de sus últimas palabras. En un giro irónico, utilizando la pantalla partida, Ofelia Fernández se despide dando un beso emulando a Miley Cyrus, actriz que personificaba a Hanna Montana en su serie homónima, complementando la imagen con la misma secuencia del contenido de Disney Channel. Probablemente, la similitud entre el apellido del presidente electo y el nombre de pila de la cantante y actriz norteamericana, refleja cierta ironía que se vio en todo el recorrido audiovisual realizado por la legisladora porteña.