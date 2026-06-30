José Luis Espert sigue en la mala

José Luis Espert quedó otra vez en el centro de la escena judicial. El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli aceptó el pedido del fiscal Fernando Domínguez y citó al ex diputado de La Libertad Avanza a prestar declaración indagatoria por presunto lavado de activos. La audiencia quedó fijada para el martes 30 de junio.

El eje del expediente es la transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió en una cuenta a su nombre en el banco Morgan Stanley, nunca declarada ante la ARCA. El dinero salió de la cuenta de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una empresa pantalla integrada a la red transnacional de Federico "Fred" Machado, extraditado a los Estados Unidos en noviembre de 2025. Machado se declaró culpable de conspiración, fraude y lavado ante un tribunal de Texas, con el retiro del cargo de narcotráfico como parte del acuerdo.

Para justificar el ingreso, Espert presentó un contrato con la minera guatemalteca Minas del Pueblo SA, por un millón de dólares en cuotas mensuales. Domínguez calificó ese documento como una simulación. Los investigadores comprobaron que Espert nunca viajó a Guatemala y que la minera carecía de actividad real.

La acusación reconstruye la ruta del dinero con documentos bancarios, órdenes de pago y audios de WhatsApp secuestrados a los contadores. Con esos fondos, Espert compró un BMW M240i por 47.800 dólares y, tiempo después, un Lexus RX 350 por casi 130.000 dólares. La esposa del economista suscribió el Fideicomiso Costa Dunas, en el balneario bonaerense Costa Esmeralda, por más de 203 millones de pesos. El fiscal definió esas operaciones como lavado.

Los audios incorporados al expediente resultaron demoledores. En conversaciones de 2021, los contadores discutieron cómo encuadrar los fondos de la cuenta no declarada y eligieron la opción de "no mostrar nada". El propio Espert aparece en un audio coordinando con sus asesores la forma de justificar su consumo y blindar su carrera política.

La causa empezó con una investigación de NOTICIAS que expuso el vínculo entre Espert y Machado. El escándalo le costó al economista su lugar en la política: debió bajar su candidatura a diputado. Hoy está recluido en su casa de San Isidro.