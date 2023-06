¿Esteban Lamothe candidato? El chiste entre el actor y Wado de Pedro

"¿Te puedo preguntar algo?, ¿vas a ser candidato o no?", le preguntó Eduardo "Wado" de Pedro a Esteban Lamothe en un video en el que juegan con sus parecidos. El actor, haciéndose pasar por el ministro del Interior, esquivó la respuesta y no confirmó si se presenta o no. Humor sin definiciones.

De Pedro contó más de una vez que lo suelen confundir con Lamothe así que invitó al actor a filmar un mano a mano en el que hacen chistes al respecto, hablan de política, reflexionan sobre la exposición y la discriminación.

Los dos tienen 46 años, calzan entre 44 y 45, usan talle 42 de camisa, miden 1,81 y a ninguno le crece la barba. A los dos parece sorprenderlos el parecido.

Wado de Pedro y Esteban Lamothe sobre la discriminación

El actor le preguntó al ministro qué le pasa cuando escucha comentarios discrimatorios sobre su tartamudez. "El bullying o que alguien te diga que vos no podés a veces también es un incentivo", reflexionó Lamothe.

El ministro estuvo de acuerdo y contó que las polémicas declaraciones de Gabriel Levinas lo impulsaron a retomar las sesiones de fonoaudiología. El periodista lo había descalificado diciendo que "la sociedad no está preparada" para tener como presidente "a una persona tartamuda".

"Cuando un peridoista dijo "Wado no pude ser porque tiene que dar discursos, porque en el periodismo se habla...". Ahí llamé a un cantante que seguramente conocés y le dije: 'Che, ¿me prestás tu fonoaudióloga?' La semana pasada me junté con ella y me sirvió. Igual duele", contó el ministro

Wado de Pedro y Esteban Lamothe sobre la exposición

El ministro y el actor también intercambiaron opiniones sobre qué significa ser una persona política. Hicieron paralelismos entre la política y la actuación y remarcaron que hay que diferenciar a la persona del personaje.

"El problema es cuando la persona se cree el personaje o cuando el personaje se come a la persona. Me parece que ahí está el equilibrio que debe tener uno", dijo De Pedro. "En la política yo siempre digo que el Wado ministro es este, pero yo soy el Wado militante, el Wado de Mercedes, el Wado familiero que tiene sus valores. Esto es conyuntural", agergó De Pedro. Sobre el poder dijo algo parecido: "Admiistrar el poder confunde, marea sobrellevarlo".

Wado de Pedro y Esteban Lamothe sobre la política

De Pedro y Lamothe se enfocaron en solo un tema de la política: la concentración en la Ciudad de Buenos Aires. El ministro defendió, por ejemplo, el estadio que se construyó en Santiago del Estero y cuestionó a los medios nacionales de comunicación por tener una agenda netamente porteña.

"Uno no ama lo que no conoce y necesitamos más de ese tipo de inversiones y descentralizar la Argentina. Conocer la Argentina para amarla y defenderla", agregó el ministro.