Facundo, el inesperado paria del clan Moyano

La detención de Facundo Moyano la madrugada del martes 4 de agosto, tras un confuso episodio con su novia, la modelo e influencer Candela Arizaga, lo devolvió de golpe a la tapa de los diarios. Pero el escándalo policial es apenas la excusa para mirar algo más de fondo: quién es hoy Facundo Moyano, después de años en los que decidió, de manera deliberada, bajar el perfil que supo tener en la política y en el sindicalismo, y después de una historia familiar que él mismo describió alguna vez como la de "un matrimonio que nunca fue".

Moyano, de 41 años, está afuera de la política institucional desde agosto de 2021, cuando renunció a su banca de diputado nacional del Frente de Todos en medio de fuertes diferencias con La Cámpora. Antes había llegado al Congreso en 2011 por el Frente para la Victoria y luego se pasó al bloque del Frente Renovador de Sergio Massa. Desde entonces no volvió a ocupar un cargo electivo ni anunció intención de hacerlo: hace cinco años que se corrió del Congreso y no hay, hasta el momento, ningún armado propio de cara a 2027. Su único lugar de apoyo es el sindicato de los empleados de los peajes donde en octubre del año pasado volvió como Secretario General. Entre 2022 y 2025 impulsó, junto a los intendentes Fernando Gray y Juan Zabaleta, un intento de armar una corriente propia dentro del peronismo que cuestionaba el peso de Máximo Kirchner en la conducción del espacio. No tuvo éxito. Eso hizo que en el último tiempo tampoco se pronunciara sobre Cristina Kirchner, Axel Kicillof ni la interna del PJ, un silencio que contrasta con su etapa más beligerante. Ese perfil crítico hacia el propio campo, político y sindical, es, de hecho, lo que más lo diferencia del resto del clan y lo que más lo aisló puertas adentro del movimiento obrero, convirtiéndolo en un personaje marginal sin peso específico. Su vida institucional hoy se desarrolla en un espacio mucho más chico que el Congreso o la CGT. En el último año no se registraron entrevistas suyas en radio o televisión, algo llamativo para alguien que fue tan mediático y cuya figura creció bajo la exposición pública. El otro eje para entender su presente es la familia, donde conviven la interna reciente y una historia de fondo cruda.

Facundo nació el 25 de diciembre de 1984 en Mar del Plata, fruto de una relación extramatrimonial entre Hugo Moyano y Elvira de los Ángeles Cortés, militante de Guardia de Hierro. "Soy hijo de un matrimonio que nunca fue. Me crié con mi vieja. A mi viejo lo veía cada tanto, cada tres, cuatro, cinco o seis meses", contó él mismo alguna vez. Recién a los 17 años, en un asado organizado por su padre en 2002, conoció a sus hermanos Pablo, Paola, Karina y Emiliano —fallecido en 2011—, con quienes hasta entonces no había tenido ningún vínculo. Su madre murió en 2019, de un infarto, en Mar del Plata. Con Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, la relación está rota desde que sus diferencias se hicieron públicas a comienzos de 2024, por los bloqueos sindicales y por la orientación política de Facundo. En una entrevista de entonces llegó a decir que era "una lástima" que Camioneros fuera "atrás de las ambiciones políticas y electorales de La Cámpora". Con Hugo, su padre, el vínculo alterna entre rupturas y reconciliaciones: fueron aliados en la reaparición pública del líder camionero en 2023 y en esta última semana el patriarca apareció como el más activo de la familia siguiendo de cerca la suerte judicial de su hijo. El vínculo más sólido es con Hugo Moyano hijo, "Huguito", hoy diputado nacional por Fuerza Patria: ambos son hijos de Elvira Cortés, se criaron juntos en Mar del Plata al margen del clan y fue él quien lo acompañó a la comisaría de Belgrano la madrugada en que lo detuvieron luego de que su novia escapó de su departamento. Con Jerónimo, el hijo menor de la familia y hoy posicionado como heredero dentro de Camioneros, suelen compartir rutinas de gimnasio y encuentros más personales que políticos.

VIDA PRIVADA. En lo personal, Facundo viene de un año movido: la confirmación de su divorcio de la modelo Eva Bargiela en agosto de 2025, una relación posterior con Natalia Cometto, Miss Grand Argentina 2023, y desde febrero de este año el vínculo con Candela Arizaga. Ese último romance es el que lo tiene hoy en las noticias policiales. La última novedad del caso es que Arizaga contrató al abogado de Leonardo Fariña, Roberto Herrera, para que la represente. Al salir de su internación sostuvo que todo se debió "a un brote", que tenía "problemas" y desligó a Moyano de cualquier acusación violenta. Según trascendió, habría estado despierta durante más de 24 horas producto de haber consumido estupefacientes.

El resultado es la imagen de un dirigente que pasó buena parte de su vida construyendo un perfil público —diputado, presidente del club de fútbol Alvarado de Mar del Plata, voz distinta dentro del peronismo y del sindicalismo— y que en los últimos años eligió correrse de esa exposición, aún a costa de quedar aislado dentro de su propio ambiente gremial. El escándalo de esta semana lo devolvió, sin que lo buscara, al lugar del que había decidido irse. Pero le agregó dos problemas nuevos: una pareja con problemas de consumo de drogas y un nivel de vida difícil de explicar para un dirigente sindical del que no se conocen sus ingresos. La torre donde estaba viviendo tendría un costo mensual de alquiler de unos 3 mil dólares. ¿Cómo lo pagaba?, preguntas que deberá responder como parte de la dirigencia sindical.