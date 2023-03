Facundo Manes y Gerardo Morales: acusaciones cruzadas

Mientras en el equipo de Gerardo Morales ultimaban los detalles para el lanzamiento en el Gran Rex, el miércoles 15, el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR se encargaba de la discusión interna. Es que la batalla de los candidatos del PRO se metió directamente en su partido y amenaza con resquebrajarlo.

Una serie de fotos expuso las diferencias que vienen sumando capítulos en el centenario espacio. El precandidato a presidente radical Facundo Manes se reunió con Patricia Bullrich en Mendoza y cerca del gobernador de Jujuy lo acusaron de estar formando una fórmula con la presidenta del PRO. La respuesta fue inmediata: a Morales le dicen que está haciendo la misma jugada con Horacio Rodríguez Larreta.

“Hay mucha telenovela, mucha operación. La interna dentro del PRO se derramó en el radicalismo”, protestó Morales. Una vez más, la UCR corre el riesgo de quedar sometida a pelear por ser apenas acompañante de los candidatos amarillos.

ACUSACIONES CRUZADAS

“En un momento histórico, con el PRO sin un liderazgo claro, acá hay algunos que se conforman con ir como vices”, dice un importante dirigente radical, exponiendo el problema interno.

Cerca de Manes consideran que el neurocirujano no se baja de la pelea, más allá del acercamiento con Bullrich. Y desde el rincón de Morales aseguran que, si no fuese un serio precandidato, no hubiesen hecho semejante presentación como la del Gran Rex. Pero las acusaciones vuelan de un lado a otro.

“Morales tiene un acuerdo explícito con Larreta. El año pasado hizo un acto para mostrarle a Horacio que tenía al radicalismo detrás”, dicen en el entorno de Manes. Y hacen referencia a una foto del verano: “Mirá la imagen de Mar del Plata, la de Los Beatles, él va caminando atrás de Larreta. Le está llevando el partido en bandeja”, protestan.

La última intervención del binomio Larreta-Morales fue en Tucumán, donde intervinieron en conjunto para evitar la ruptura de Juntos por el Cambio en ese distrito. El espacio radical que no está con el presidente del partido sospecha de todos esos movimientos.

En el entorno de Morales creen que el acercamiento de Manes con Bullrich es una jugada para debilitarlos a él y a Larreta. Incluso alguno se anima a ver la mano de Mauricio Macri detrás de eso.

Lo cierto es que en Mendoza fueron varios los dirigentes radicales que se mostraron con Bullrich. En la foto, además, se ve a Alfredo Cornejo, Rodolfo Suárez, Gustavo Valdés, Gastón Manes, Carolina Losada, Luis Naidenoff y Rodrigo de Loredo. “Están debilitando al radicalismo”, protestan cerca del presidente del partido.

Todavía quedan cien días para la presentación en la Justicia electoral de los precandidatos, pero las intenciones del radicalismo de ser protagonista en este 2023 se pueden ir diluyendo si el PRO sigue metiendo la cola.