Burlando lanzó su candidatura bonaerense en musculosa y estallaron los memes

Fernando Burlando lanzó su propio spot de campaña, con el que busca consolidar su precandidatura a gobernador de la Provincia de Buenos Aires. El defensor de la familia Báez Sosa y ex participante del reality "The Challenge", confirmó que competirá por el Movimiento de Integración Federal, sin una estructura nacional: en algún momento, se especuló un acercamiento con el partido liderado por Javier Milei.

El martes 20 de marzo Burlando publicó en sus redes sociales su primer spot electoral con un look muy alejado a su estilo. El video de 40 segundos causó repercusión por la vestimenta que el abogado decidió utlizar. Musculosa blanca, short y ojotas se incluyeron en el outfit en las imágenes que muestran al letrado en plena campaña y junto a las clases populares bonaerenses.

"La queja y no participar es ser cómplice. Yo no quiero ser más cómplice. Hay que participar, esa es la idea nueva. Si nos quejamos nada más, nos quedamos a mitad de camino. Todos tenemos que participar y purificar la política que la han dañado tanto", declaró el letrado hace semanas. "Hay que proponerse salir adelante", agregó el abogado en modo candidato, al cierre del video de campaña. Y los memes en las redes sociales no se hicieron esperar.

por R.N.