Feria del Libro: González presentará “el Loco” junto a Fontevecchia, Tenembaum, De Masi y Maslatón

Juan Luis González presentará mañana “el Loco” en la Feria del Libro. Será a las 16 horas en La Rural, y estará acompañado por Jorge Fontevecchia, el fundador de editorial Perfil, Ernesto Tenembaum, periodista y conductor de Radio Con Vos, Victoria de Masi, periodista y escritora, y por Carlos Maslatón, abogado e influencer con pasado en La Libertad Avanza.







El libro salió en junio del año pasado, lo publicó editorial Planeta y fue premiado por FOPEA como el mejor libro de investigación del 2023. Esta es la primera vez que llega a la Feria del Libro. “El Loco” quería ser una radiografía de la nueva derecha que hoy tiene como líder a Javier Milei. Pero con el correr de los meses, de las entrevistas, de los encuentros off the record, de seguir facturas, sellos y papeleríos, el trabajo pasó de ser uno de campo con ribetes casi académicos a un thriller tragicómico, a medio camino entre los policiales negros de Raymond Chandler y La conjura de los necios de John Kennedy Toole.

Los secretos místicos de Milei fueron la primera revelación que obligaron a cambiar los planes. Las tres veces que “vio” la resurrección de Cristo, la muerte de su “perro hijo” Conan que oculta hace años, los clones del can que mandó a hacer, sus charlas con el animal muerto a través de una médium y de su hermana telépata y las conversaciones con seres muertos y con “el número UNO”, como llama a Dios, el que le encargó “la misión” de ser presidente.

Luego la investigación se topó con la trama prohibida de un movimiento que vende sus cargos, que entabló relaciones con barrabravas involucrados en casos de asesinatos, plagó sus filas con miembros de larga data dentro del Estado y con condenas por corrupción, recibió ayudas técnicas, logísticas y monetarias del peronismo que dice combatir, amenazó a todos los que quisieron abrir la boca, como le pasó a una de sus propias legisladoras, y montado sobre la ilusión de una “nueva política” que esperanzó a jóvenes que habían perdido las esperanzas, oculta la manera más vieja de hacer plata y negocios de la Argentina. Y que, además, comenzó cuando a una de las personas más adineradas del país se le ocurrió crear y financiar, para cuidar sus propios intereses, a un fenómeno mediático que luego se llamó Milei.



De todo esto se hablará mañana en la presentación en la Feria del Libro.