Fuego amigo: la libertaria Lilia Lemoine bromea sobre los cortes de luz

Ciudad de Buenos Aires y gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentaron varios cortes de luz de gran escala, que generaron malestar entre vecinos y complicaciones en el transporte y servicios básicos. El hecho más impactante se dio este jueves 15 de enero, cuando una falla técnica en la red dejó sin electricidad a cerca de un millón de usuarios, en pleno pico de consumo por la ola de calor.

En redes sociales, varios internautas manifestaron su malestar ante lo acontecido utilizando desde la queja detallada hasta el humor irónico. En ese segunda postura, la legisladora libertaria Lilia Lemoine hizo uso de su cuenta de X para expresar su enojo con comicidad. "Me llega el modem después de 3 meses... se corta la luz. Es el equivalente de que te regalaban el organito casio en Reyes y venía sin las pilas" posteó la diputada, compartiendo la imagen del dispositivo adquirido.

Por otro lado, según un comunicado de Edenor, una falla en la Subestación Morón en el nivel de 220 kV provocó el desenganche de varias líneas de alta tensión. Esto llevó a la pérdida de unos 3.000 MW de potencia eléctrica, lo que equivale a una parte sustancial de la demanda en un día de temperaturas extremas. La contingencia generó interrupciones en barrios porteños como Palermo, Recoleta, Belgrano, Núñez y Villa Urquiza, y también en localidades del conurbano norte y oeste como San Isidro, Tigre, Vicente López y Morón.

Desde la empresa indicaron que la normalización completa fue progresiva y por etapas en coordinación con otros actores del sistema eléctrico. Edesur, la otra distribuidora que opera mayormente en el sur de la ciudad y del conurbano, atribuyó las fallas que sufrieron sus propios usuarios a un arrastre del incidente inicial generado en la red de Edenor, desligándose parcialmente del origen de la interrupción.

En días previos también se registraron interrupciones localizadas del suministro en diversos barrios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires, con informes de decenas de miles de usuarios afectados en sectores como Almagro, Balvanera, San Nicolás, La Matanza o Lomas de Zamora, entre otros. Las distribuidoras reconocieron que la infraestructura eléctrica enfrenta desafíos para soportar picos de consumo, especialmente en días de temperatura extrema, y se comprometieron a trabajar más estrechamente con los organismos reguladores para mejorar la resiliencia de las redes y acelerar la atención de emergencias.