Lluvia de críticas al reconocimiento de Ginés González García

Luego de que el ex ministro de Salud Ginés González García fuera homenajeado en Casa Rosada por su “labor realizada en pandemia y su aporte a la Salud Pública”, varias figuras de la oposición salieron a repudiar la distinción. “¿Homenajearon al tipo que montó un Vacunatorio VIP para militantes y amigos mientras se morían los jubilados y los médicos?”, se enojó la diputada de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal.

También el diputado Fernando Iglesias fue una de las voces que cuestionaron la distinción al ex funcionario. “Cuando terminen de homenajear a Ginés @ginesggarcia me informan por favor cuántos de los 130.000 muertos tenían la vacunación completa en el momento de fallecer? Presenté un pedido de informes hace meses y todavía no me respondieron. Gracias, compañeros @alferdez @cfkargentina !”, disparó Iglesias.

Por su parte, Ricardo López Murphy se sumó a los cuestionamientos. “Ginés González García merece el repudio ininterrumpido de todos los que perdimos seres queridos mientras él organizaba y dirigía el robo de vacunas y la vacunación de amigos del poder. ¿Homenaje? Jamás”, repudió el diputado de Republicanos Unidos.

Graciela Ocaña, diputada nacional por Juntos por el Cambio, aportó lo suyo a los cuestionamientos. “La Argentina del revés, donde se homenajea a delincuentes que robaron vacunas y montaron el #VacunatorioVip: El Ex Ministro de Salud Ginés González Garcia. El responsable de más de 130.000 muertes de argentinos, por no haber comprado vacunas como Pfizer, entre otras”, escribió.

Pero también hubo criticas de ex funcionarios. El ex presidente del Hospital Garrahan y secretario de Salud durante el Gobierno de Mauricio Macri, Carlos Kambourian, cuestionó la distinción a González García: “Hoy le dan un premio a Gines González Garcia. Hay 130 mil invitados. Cada aplauso que escuches será un insulto a tu familiar o amigo fallecido sin vacuna”.

La distinción a Ginés González García marcó el regreso a la Casa Rosada tras ser despedido por el escándalo del “Vacunatorio Vip” que sacudió al gobierno a principios del 2021.





por R.N.