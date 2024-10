Guillermo Moreno: "Axel no tiene manera de confrontar con Cristina"

Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior, habló sobre la interna del peronismo y el papel de Axel Kicillof, resaltando que el gobernador de Buenos Aires carece de la autonomía necesaria para enfrentarse a Cristina Kirchner. "Axel no tiene manera de confrontar con Cristina porque sus votos son los de ella", sostuvo Moreno, en referencia a la injerencia de la ex presidenta en la política bonaerense. Estas declaraciones se enmarcan en un momento clave para el Partido Justicialista (PJ), que el próximo 17 de noviembre debe renovar autoridades, y donde Cristina Kirchner emerge como una de las principales candidatas para asumir su conducción.

Mientras Cristina Kirchner y su equipo buscan consolidar apoyos para su candidatura en el PJ (en tanto se difunden algunas encuestas que pronostican que tiene un 45% de intención de voto en una hipotética candidatura a diputada bonaerense en 2025 como habría medido el consultor Facundo Nejamkis), Kicillof parece mantenerse en una posición ambigua. Sin dar señales claras sobre su postura, el gobernador prepara un gran acto para el 17 de octubre en Berisso, en el que será el único orador. Este evento, pensado para conmemorar el Día de la Lealtad, se perfila como una oportunidad para fortalecer su liderazgo, aunque también refleja las tensiones subyacentes en la interna peronista. Incluso, se especula con la posible participación del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien Kicillof ha estrechado lazos recientemente.

En paralelo a esta actividad, la ex presidenta sigue tejiendo alianzas. Según los organizadores, el acto de Kicillof podría reunir hasta 20 mil personas, una muestra del poder de convocatoria del gobernador, pero también de su dependencia del liderazgo de Cristina Kirchner. El apoyo del PJ bonaerense a la candidatura de la exmandataria, encabezado por Máximo Kirchner y La Cámpora, ya es visible. Sin embargo, Kicillof se ha mantenido al margen del "operativo clamor" que impulsa la candidatura de Cristina, en lo que muchos ven como una estrategia de equilibrio entre su lealtad a la ex presidenta y la necesidad de no cerrarse otras puertas dentro del PJ.

Moreno fue más allá en sus críticas a Cristina, afirmando que su carta reciente contiene "una serie de errores innecesarios" y cuestionando su comprensión de la historia peronista. “Cuando Cristina habla del tercer movimiento histórico, se equivoca”, apuntó Moreno, quien además vinculó a Kicillof con Javier Milei, el líder libertario, sugiriendo que ambos comparten una visión económica similar. "Cristina habló bien de Milei porque es lo mismo que Emanuel Álvarez Agis, ambos son de la escuela austríaca", afirmó Moreno, subrayando que, a su juicio, Kicillof tiene más en común con Milei que con el verdadero peronismo.

El exsecretario también habló del rol histórico del peronismo y recordó el papel de Eduardo Duhalde en la crisis de 2001. "El peronismo y Eduardo Duhalde se hicieron cargo del desastre de La Alianza. Si no hubiese sido por ellos, todavía nos estaríamos peleando y Néstor Kirchner no hubiera sido presidente", señaló Moreno en entrevista con Delta 90.3, poniendo en perspectiva el legado de quienes asumieron la responsabilidad en momentos de crisis.

El silencio de Kicillof ante la interna del PJ revela una estrategia calculada en la que evita definiciones públicas mientras consolida su base de poder en Buenos Aires. Sin embargo, la creciente tensión dentro del partido es innegable. Pablo Moyano, cercano a Cristina, ya ha sugerido su posible renuncia a la CGT, lo que agrega un nuevo ingrediente a la pugna por el control del peronismo. En este contexto, la candidatura de Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, como posible rival de Cristina para liderar el PJ, también añade incertidumbre al panorama.

Finalmente, Moreno concluyó su crítica refiriéndose al presidente Javier MIlei y su percepción entre los jóvenes. "Los pibes se dieron cuenta enseguida que el presidente está chapita", afirmó, añadiendo que las nuevas generaciones están volviendo a las bases del peronismo, al tiempo que mencionó la importancia de figuras como Victoria Villarruel, de quien dijo que "tiene que peronizarse". Mientras la interna del PJ sigue escalando, Kicillof prepara su propio armado político, ampliando su mesa de decisiones y proyectándose como uno de los principales actores del futuro del movimiento, aunque siempre bajo la sombra de Cristina Kirchner.

por R.N.