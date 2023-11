Habla Ariel Zanchetta, el ex policía acusado de espionaje

Ariel Zanchetta es el ex policía cuyas conversaciones con el diputado Rodolfo Tailhade y el vocero de la AFIP, Fabián “El Conu” Rodríguez, destaparon el escándalo de espionaje de estas horas. Habló con NOTICIAS desde el penal de Marcos Paz, donde está detenido por esta causa. Es el primer reportaje que da a un medio periodístico.

Noticias: ¿Usted fue policía de la Federal?

Ariel Zanchetta: Sí, soy retirado. Desde el ‘88 al 2012, cuando me retiré y comencé a ejercer como periodista.

Noticias: ¿Ejerció el periodismo mientras era policía?

Zanchetta: No, porque no se podía. Porque yo no hago periodismo deportivo, sino que hago periodismo de investigación.

Noticias: ¿Cómo conoció a Fabián Rodríguez y Rodolfo Tailhade?

Zanchetta: Un periodista siempre tiene relación con los referentes políticos nacionales y locales. Uno de los que conozco es Gustavo Posse, que me da publicidad para el portal mío, Enclave. Cuando yo era gerente operativo del diario La Verdad de Junín, lo conocí porque él estaba en Télam. A Tailhade nunca lo conocí, crucé dos o tres chats.

Noticias: ¿Sobre qué eran los mensajes?

Zanchetta: Yo le iba a hacer un reportaje por las causas de Cristina en la obra pública, cosa que nunca se concretó. Después nos escribimos por Telegram. Cuando fue lo de los chats de Marcelo D’Alessandro, le pasé un tuit con los links de los chats. “Mirá, Rodolfo, salió esto por si te interesa, yo te lo paso antes de publicarlo”, le dije.

Noticias: Habla de mandarle “la tira” de Luis Juez.

Zanchetta: Era un portal de Córdoba no muy conocido con información pública. Pero nunca se lo mandé.

Noticias: También le dice que tenía un reporte de las causas de Carrió.

Zanchetta: Sí, un histórico (sic) de todas las causas que hizo que no tiene nada de malo. Es información pública. Me lo pasaron a mí. Me lo pasó una fuente.

Noticias: ¿Por qué le pasaba informes a un político?

Zanchetta: Porque yo lo iba a publicar y le digo: “Te paso esto por si te sirve”. Todos los periodistas lo hacen.

Noticias: No, los periodistas no hacen eso.

Zanchetta: Hay resoluciones de la Justicia que todavía no salen en los medios y uno se la pasa a otro.

Noticias: Entre colegas, sí.

Zanchetta: Y a políticos también, hay muchos periodistas que le pasan información a los políticos. No me digas que no.

Noticias: Eso no está bien, pero sigamos: ¿conoce al hacker misionero Nuñes Pinheiro?

Zanchetta: No, no lo conozco.

Noticias: En un informe que encontraron en su computadora dice que trabajaba desde el 2009 para un área de inteligencia del Ejército vinculada a Cesar Milani y Fernando Pocino.

Zanchetta: No conozco a nadie de esas personas.

Noticias: ¿Fue agente inorgánico de la AFI?

Zanchetta: No, nunca. Sí, como periodista, tengo contactos de la PSA, de la Policía de la provincia, de la Federal y también de Inteligencia.