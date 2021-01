Hernán Lombardi: "Mauricio Macri va a hacer campaña"

Mauricio Macri interrumpe su paseo por el green del golf, levanta el dedo índice y señala un punto en el horizonte. En algún rincón del lugar al que apunta, hacia la zona más coqueta de Pinamar, se acuerda que solía veranear junto a su padre cuando era aún un adolescente. De aquellos eneros en la costa atlántica pasó casi medio siglo, tiempo durante el cual la relación con el hombre que le dio la vida se rompió en pedazos y él se convirtió en Presidente. Pero esta vez, en pleno diciembre, es la primera ocasión en que Macri pisa la ciudad balnearia desde entonces, y no puede evitar que los recuerdos se le vengan a la cabeza.

Hernán Lombardi, como viene haciendo desde que las PASO del 2019 destrozaron los sueños de reelección de Cambiemos y varios de sus colegas aprovecharon la hecatombe para saltar del barco, escucha atento a quien siente su líder. “Es que desde entonces, sobre todo con las giras del ‘gatour’, como le decíamos internamente a las marchas del ‘Sí se puede’, la relación se afianzó mucho”, explica el ex titular del Sistema de Medios y Contenidos Públicos.

Lombardi ahora está acomodado en el balneario “Hipocampo”, en Ostende, a donde va siempre que está en Pinamar. Y va mucho: los primeros meses de la cuarentena los pasó en esta ciudad –“fue una experiencia increíble”–, y también acompañó a Macri a la visita que hizo en diciembre. Jugaron al golf, momento en el cual el fundador del PRO recordó a su padre, comieron un asado y hasta disputaron un partido de paddle. “Fue brutal”, cuenta el ex funcionario sobre el encuentro deportivo, al que entró más que motivado. “¿Querés una paleta o un libro?”, le había dicho antes de arrancar el intendente local, Martín Yeza, chicaneándolo por su fama de intelectual, algo que Lombardi corrobora posando para la lente de NOTICIAS con los tres libros –nunca pueden ser menos– que se llevó a la playa. Pero la broma le salió mal al alcalde: Lombardi, junto al que aspira a ser su yerno, le ganaron cómodo al tándem Macri-Yeza. Luego el ex presidente durmió en la casa de su ex secretario, pero, por lo que él cuenta, que habla a diario con Macri, ese no será el sueño de los justos: “Él hará campaña este año”.

Hernán Lombardi: Mauricio siempre ha sido muy subestimado por muchos sectores, pero es un tipo valioso e inteligente. Y encima desde las marchas del “Sí se puede”, es otro, está transformado, más empático.

Noticias: ¿Se va a presentar como candidato?

Lombardi: Está muy activo en la política y va a hacer campaña, va a ayudar. Sabe que el liderazgo de Juntos por el Cambio es colectivo. Lo que no va a hacer es ser candidato a diputado en el 2021. Él es un tipo auténtico y te lo dice: “No me veo como diputado”.

Noticias: Hablando de liderazgo compartido, Macri tuvo varios roces con Larreta por la cuarentena.

Lombardi: Había incomodidad. Mauricio siempre pensó que se había empezado demasiado pronto con la cuarentena y que eso iba a destruir a la economía. El momento más tenso de Horacio y Mauricio fue ese, había diferencias de postura realmente, aunque hoy todos pensamos parecido. Con Mauricio siempre creímos que el Gobierno manejó muy mal la pandemia.

Noticias: Pero ustedes bajaron el ministerio de Salud a Secretaría. ¿Son los adecuados para hacer críticas?

Lombardi: Lo importante no es el color del gato sino que cace ratones. Prefiero mil veces a Rubinstein secretario que a Ginés ministro.

Noticias: ¿Usted se piensa presentar?

Lombardi: Nunca me preocupé por esas cosas. Lo pensé, no te voy a mentir. Si es necesario para el espacio lo seré. Pero realmente me cuesta concentrarme en otro tema que no sea este quilombo.

Noticias: ¿Piensa que tiene chances la oposición? La economía en el anterior gobierno terminó destrozada.

Lombardi: Sí, vamos a ganar, aunque es verdad que no llegamos a los objetivos que nos habíamos planteado. Para mí es muy importante que Mauricio haya hecho una autocrítica pública, no había pasado jamás. Alguno puede decir que fue una autocrítica más o menos descarnada, pero fue profunda.

Noticias: ¿Profunda? ¿Para tanto?

Lombardi: Sí, profunda. No en términos de flagelación sino de aprendizaje. Nuestra fuerza aprendió, Mauricio aprendió, todos. No haríamos las mismas cosas. Estamos capacitados para hacer un mejor gobierno en el futuro.

Noticias: En esto de aprender, ¿no habría que bajar un poco la grieta? Repaso su cuenta en Twitter y son todos palos durísimos al Gobierno.

Lombardi: Duro sí, pero nunca vas a ver una falta de respeto. Siempre es marcarle cosas.

Noticias: Pero si me guío por su Twitter parece que vivimos en una dictadura.

Lombardi: No, para nada, y de hecho a mí me gusta elogiar algunas cosas del adversario. Lo del ATP en su momento, por ejemplo, estuvo bien, pero tenemos grandes diferencias sobre cómo se reconstruye un país.

Noticias: ¿No se siente un abanderado de la grieta?

Lombardi: No le doy la categoría analítica a la grieta que le dan muchos. Hay que trabajar para bajar las tensiones, pero las miradas no se van a asimilar. Juntos por el Cambio mil veces propuso un diálogo, pero faltan interlocutores.

Noticias: Alberto Fernández citó a los legisladores de la oposición más que Macri.

Lombardi: Pero el diálogo no es sincero. Si llamás a los intendentes y cuando están ahí anuncias que recortás la coparticipación en la Ciudad, eso no es diálogo, te quieren usar como parte de una farsa. Hay dos formas diferentes de ver a la Argentina.