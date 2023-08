Interna castrense: todos contra Victoria Villarruel, la vice de Javier Milei

Mario Russo puso el grito en el cielo cuando le dijeron que la idea original era poner a una mujer libertaria como compañera de fórmula de Javier Milei. La segunda opción en danza, la actriz Lizy Tagliani, tampoco lo convenció.

El estratega de la campaña de La Libertad Avanza en el 2021 estaba convencido de que lo que necesitaba el flamante candidato era una “novia de Recoleta del sureño motoquero” -tal como contó en una entrevista con Julián Maradeo-, un perfil que pudiera moderar a la estrella y darle votos en las zonas más exclusivas de la Capital Federal. Así fue cómo se desechó el plan original y se empezó a pensar en otras opciones más acordes. Así fue como llegó Victoria Villarruel a compartir la boleta con Milei, la misma dupla que en las elecciones de este año intentará llegar a la Casa Rosada.

Sin embargo, ese matrimonio político ahora está envuelto en sacudones. Es que Villarruel, que es ante todo la expresión más acabada del mundo nacionalista, militar y católico de los últimos años, está teniendo problemas en su propia familia política. Algunos son en parte por culpa de su socio, y otros, como la causa que entró en los últimos días a la Justicia, parecería haberlos buscado sola.

Internas

El conflicto comenzó cuando el propio Milei dijo, en una entrevista con el periodista Rolando Graña, que los militares condenados por crímenes de lesa humanidad en la última dictadura “tenían que cumplir la pena”. Sin embargo, lo que tocó una fibra aún más sensible fue cuando aseguró que “Victoria dice exactamente lo mismo” que sostenía él.

Hay que entender que Villarruel viene de estirpe militar. Su padre, Eduardo, participó de la “lucha contra la subversión” (en sus propias palabras) en el Operativo Independencia en 1975, en la sangrienta Tucumán de Antonio Bussi y también en la Guerra de Malvinas, bajo las órdenes de Aldo Rico. Su hermano, Ernesto también es conocido en este ambiente. Fue uno de los altos mandos del centro clandestino “El Vesubio” y fue procesado con prisión preventiva en el 2015 por privación ilegítima y tormentos contra dos militantes. En el 2019, a pesar de que los casos por los que se lo había procesado fueron acreditados, por su agravado estado de salud quedó afuera del juicio “Vesubio III”, donde fueron condenados tres militares a cadena perpetua y otros cinco a quince años de prisión.

En este mundo en el que todos se conocen con todos, Villarruel es una más entre los hijos de militares. Se crió en este ambiente y también creció en él. Es imposible separar el conocimiento mediático que le dio el ataque público que hacía en medios y actos a las organizaciones guerrilleras de los setenta de su rostro en una boleta presidencial de La Libertad Avanza.

De hecho, el nombre de Villarruel le llegó a Milei en las charlas que mantuvo con el ex carapintada Juan José Gómez Centurión en el arranque del 2021. Esa alianza con el líder del partido NOS -al que tanto la hermana de la diputada como su madre están afiliadiadas- duró poco, pero la relación entre el libertario y Villarruel siguió. Por eso es que las declaraciones de Milei la impactaron de lleno: no hay un tema más sensible que la última dictadura militar y sus consecuencias. Las respuestas no se hicieron esperar.

Ecos

Cecilia Pando, otra de las figuras célebres de este mundo, aseguró que La Libertad Avanza perdió “los votos de las familias de militares que están ilegalmente detenidos y los votos de los integrantes de las Fuerzas Armadas”. El esposo de ella, Pedro Mercado, fue aún más duro.

En un largo texto en Facebook -en el que contó que fue Villarruel quien le presentó al fallecido dictador Jorge Videla, y que el día en que la conoció “por primera vez” se sintió “parado a la izquierda” de alguien- la acusó de “usar” la figura de los militares condenados “por ambiciones personales". “Acomodó su discurso a los vaivenes de la política. Sus ambiciones están muy por encima de sus convicciones. Tanto ella y Javier Milei, a pesar de su dicurso, se diferencian muy poco de la casta que supuestamente dicen combatir”, escribió Mercado.

Segundo Carafí, uno de los líderes de la juventud del NOS, el espacio de Gómez Centurión, elevó la crítica a otro nivel. Aseguró que los libros que Villarruel firmó como propios los escribió Alberto González, un militar detenido por crímenes de lesa humanidad al que la actual diputada solía frecuentar en la cárcel. Pando ratificó esta versión, y NOTICIAS la confirmó también con otras dos fuentes.

No deja de ser curioso. Milei saca libros plagiados –tal como reveló NOTICIAS- y su compañera de fórmula parecería seguir sus pasos. De cualquier manera, la guerra entre los militares continúa.

Denuncias

Acusaron a Victoria Villarruel por supuestas falsificaciones que hizo como presidenta Partido Demócrata -en el que está Juan Carlos Blumberg, gran denunciante de Milei- de Buenos Aires. Los delitos que se le imputan son “falsedad ideológica”, “falsificación de instrumento público” y “estafa procesal”. También están imputados Guillermo Montenegro, su secretario, y Carlos Onteiro, el interventor del partido. La causa fue presentada en el Juzgado Federal N°1 de La Plata, por la doctora Liliana Adamo.

Según la misma, “el 8 de mayo y el 4 de junio se presentó en la Justicia un acta del Tribunal Electoral del Partido Demócrata, en el cual se ratifican las autoridades. La totalidad de los allí firmantes son falsificados y ni siquiera se celebró ninguna reunión”.

Además, la fundación de Villarruel, CELTYV está en problemas. La AFIP dio de baja de oficio su CUIT.